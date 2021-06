Sommet avec Biden: Poutine souhaite améliorer la relation russo-américaine

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi vouloir trouver le moyen d’améliorer les relations entre son pays et les États-Unis lors du sommet du 16 juin à Genève avec son homologue Joe Biden.

«Nous devons trouver un moyen de réguler ces relations qui sont actuellement à un niveau très mauvais», a déclaré M. Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg.

