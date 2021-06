Sommet de l’OTAN: le premier ministre Trudeau rencontre le président de la Lettonie, Egils Levits

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le président de la Lettonie, Egils Levits, dans le cadre du Sommet de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique.

Le premier ministre Trudeau a réitéré le soutien indéfectible du Canada à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), en tant qu’alliance politico-militaire fructueuse. Il a exprimé sa reconnaissance pour le lien particulier qui unit les deux pays, et le président Levits a remercié le Canada de diriger le groupement tactique de la présence avancée renforcée de l’OTAN en Lettonie, qui compte jusqu’à 540 membres des Forces armées canadiennes au sein d’une mission réunissant 1 512 militaires au total. Ils ont tous deux indiqué que ce travail est possible grâce à l’étroite collaboration entre les membres de l’OTAN, qui se considèrent comme une famille.

Les deux dirigeants ont discuté de la nécessité d’une approche solide et coordonnée à l’égard de la Russie, notamment en ce qui concerne le cyberespace. Ils ont également parlé de la situation en Ukraine, et de l’importance de tenir la Russie responsable de son occupation déstabilisatrice et illégitime de la Crimée et de l’est de l’Ukraine. Ils ont également abordé la situation au Bélarus.

Les dirigeants ont parlé des relations avec la Chine. Le président Levits a exprimé son soutien à l’égard de Michael Kovrig et de Michael Spavor, et les deux dirigeants ont convenu de la nécessité pour la Chine de mettre fin à la détention arbitraire des deux Canadiens.

Le premier ministre Trudeau et le président Levits ont également discuté de leurs approches respectives dans la lutte contre les changements climatiques.

Les deux dirigeants ont noté avec satisfaction l’élargissement des relations diplomatiques et économiques entre les pays et ont souligné le 30e anniversaire du rétablissement des relations entre le Canada et la Lettonie. Ils ont convenu de travailler ensemble à un avenir meilleur et plus sûr pour tous, tout d’abord en assurant une relance solide et résiliente face à la pandémie de COVID-19.

