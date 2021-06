Thales remporte le contrat des radars de contrôle tactique pour l’Aviation royale canadienne

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Communiqué de Thales Canada

Le 17 juin 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère de la Défense nationale avait attribué à Thales le contrat des radars de contrôle tactique (RCT).

Dans le cadre de ce contrat, Thales, en collaboration avec des partenaires de l’industrie, fournira un système radar modernisé complet qui contribuera au succès de la mission de l’Aviation royale canadienne à l’avenir.

Ces systèmes seront situés à Bagotville, au Québec, et à Cold Lake, en Alberta [Leur livraison devrait commencer en 2023, NDLR].

Nous faisons l’acquisition d’un système de 3 radars tactiques, spécialisés dans la surveillance et le contrôle aérospatial. Ces systèmes nous aideront à respecter nos engagements envers #OTAN et #NORAD et soutiendront les opérations. https://t.co/K99AdZPZAZ pic.twitter.com/vKVK5nFBlP — Défense nationale (@DefenseCanada) June 17, 2021

«Thales est fière de soutenir l’Aviation royale canadienne grâce à nos capacités d’intégration de systèmes et de C4ISR de renommée mondiale. Dans le cadre du programme de radar de contrôle tactique, Thales fournira des capacités de défense numérique croissantes au Canada afin de permettre à nos forces d’acquérir et de maintenir efficacement leur supériorité opérationnelle.», a déclaré Chris Pogue, directeur général, Thales Canada – Défense et Sécurité.

Dans le cadre du contrat des RCT [d’une valeur de 186 millions $ CAD, NDLR], Thales fournira, installera, intégrera et prendra en charge trois nouveaux systèmes de radar de contrôle tactique déployables avec une suite complète de systèmes de communication et de contrôle opérateur modernisés.

Grâce à sa réputation établie dans l’intégration des systèmes C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance) – y compris en tant que principal fournisseur de systèmes C4ISR de l’OTAN – et à plus de 25 ans d’expérience réussie en gestion de programmes de défense dans les domaines aérien, naval et terrestre, ce système permettra à l’Aviation royale canadienne de détecter avec précision les menaces modernes actuelles tout en maintenant un haut niveau de mobilité.