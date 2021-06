Un navire de guerre russe aurait tiré des coups de semonce pour chasser un destroyer britannique de la mer Noire

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce et un avion de combat, russe lui aussi, a largué des bombes mercredi pour forcer un destroyer britannique à quitter les eaux près de la Crimée dans la mer Noire, a déclaré le ministère russe de la Défense, affirmant que ces eaux appartenaient à la Russie, les Britanniques de leur côté démentant l’incident.

Ce serait la première fois depuis la guerre froide que Moscou utilise des balles réelles pour dissuader un navire de guerre de l’OTAN, reflétant la montée des tensions russo-occidentales.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un de ses navires de guerre avait tiré des coups de semonce après que le destroyer lance-missiles britannique Defender avait ignoré un avis contre l’intrusion dans les eaux territoriales russes. Il a aussi déclaré qu’un bombardier russe Su-24 a également largué des bombes devant le navire britannique pour le persuader de changer de cap. Toujours selon Moscou, le navire britannique aurait ensuite quitté les eaux russes, mettant fin à l’incident, qui aurait duré un peu plus d’une vingtaine de minutes.

Dénonçant des «actions dangereuses» de l’équipage du HMS Defender, Moscou a réclamé que Londres mène une enquête sur l’incident. L’ambassadeur britannique en Russie sera également convoqué au ministère des Affaires étrangères, après l’attaché militaire britannique convoqué plus tôt, affirme Moscou.

Londres dément

Mais les autorités britanniques ont de leur côté démenti l’incident.

“As is normal for this route, she entered an internationally recognised traffic separation corridor. She exited that corridor safely at 0945 BST. As is routine, Russian vessels shadowed her passage and she was made aware of training exercises in her wider vicinity.”



2/2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2021

Les Britanniques expliquent également de façon bien différente les tirs russes.

Selon le ministère britannique de la Défense britannique, «aucun coup de semonce n’a été tiré vers le HMS Defender» et «l’affirmation selon laquelle des bombes ont été larguées sur sa trajectoire» est fausse. Selon Londres, le navire effectuait «un passage innocent dans les eaux territoriales ukrainiennes». « Nous pensons que les Russes menaient un exercice d’artillerie en mer Noire», a ajouté le ministère britannique sur Twitter.

We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

Le Defender en mer Noire

Selon un communiqué de la Royal Navy du 10 juin, le HMS Defender se trouvait d’abord en Méditerranée pour des exercices de l’OTAN avant de se «détacher temporairement du groupe de travail pour effectuer sa propre série de missions en mer Noire».

«Au cours des dernières semaines, le Defender, basé à Portsmouth, a suivi une formation intensive et a travaillé sur l’opération Sea Guardian, la mission de contre-terrorisme de l’OTAN en Méditerranée , indique le communiqué.

Les forces ukrainiennes, américaines et britanniques ont mené mercredi à bord du navire des exercices mineurs d’arraisonnement, selon un message publié sur Facebook par le ministère ukrainien de la Défense.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a dit sur Twitter voir dans cet incident le prolongement de «la politique agressive et provocatrice» de Moscou en mer Noire et en mer d’Azov.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Jusqu’où ira l’irritation russe

En 2018, Moscou avait saisi trois navires de guerre ukrainiens et capturé 24 marins qui tentaient de pénétrer dans la mer d’Azov, partagée entre les deux pays.

L’incident d’aujourd’hui aurait eu lieu au large de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en mars 2014 par la Russie, qui y dispose d’une base navale et dont les eaux ont déjà fait l’objet de plusieurs incidents par le passé.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, une décision qui n’a pas été reconnue par la plupart des pays du monde. La Russie s’est souvent irritée des visites de navires de guerre de l’OTAN près de la Crimée, les qualifiant de déstabilisantes.

La Turquie, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie, membres de l’OTAN, se trouvent tous sur la mer Noire, mais des navires de guerre des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres alliés de l’OTAN ont également effectué des visites de plus en plus fréquentes en signe de soutien à l’Ukraine.

Les navires des des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres alliés de l’OTAN maintiennent ainsi une présence régulière en mer Noire, ce que leur permet la Convention de Montreux de 1936, qui détermine l’exercice de la libre circulation dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, ainsi que dans la Mer Noire, et dont la l’URSS était signataire et qui lie la Russie en tant que successeur de l’URSS.

La Convention est claire: elle permet à certaines conditions le déploiement des navires des pays qui n’ont pas de littoral sur la mer Noire.

En vertu de la Convention de Montreux de 1936, les pays qui n’ont pas de littoral sur la mer Noire doivent donner un préavis de 15 jours du déploiement de navires de guerre dans cette zone. Cet accord impose également des restrictions sur le nombre de navires de guerre que les pays en dehors de la région peuvent y déployer, via des limites sur le tonnage total déplacé des navires et sur la durée de ces déploiements qui doit être d’un maximum de 21 jours.

Toutefois, de plus en plus irritée, la Russie avait annoncé en avril dernier limiter pendant six mois, soit jusqu’en octobre, la navigation de navires militaires et officiels étrangers dans trois zones au large de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou en 2014. Jusqu’à en arriver, aujourd’hui, à tirer des coups de semonces contre un navire d’un pays de l’OTAN, l’accusant maintenant d’intrusion dans ses eaux territoriales.

Les accrochages impliquant des avions ou des navires aux frontières russes ne sont pas rares, surtout en période de tensions avec les Occidentaux, mais le tir de coups de semonce serait une première pour ce genre d’incidents.

Quelques heures avant l’incident, le président Vladimir Poutine avait répété que son pays était «préoccupé par le renforcement en cours des capacités et infrastructures militaires de l’OTAN à proximité des frontières russes».