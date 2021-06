Un nouveau commandant au Commandement du renseignement des Forces canadiennes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC) a procédé aujourd’hui à une cérémonie de passation de commandement entre le vice‑amiral Scott Bishop et le major-général Michael Wright.

Au cours de cette cérémonie conforme aux restrictions liées à la COVID, le Vam Bishop, qui est à la tête du COMRENSFC depuis cinq ans, a officiellement cédé le commandement au Mgén Wright, qui est récemment revenu d’un déploiement en Irak en tant que commandant de la Force opérationnelle interarmées – Impact. Le Vam Bishop occupera le poste de représentant militaire canadien auprès de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, plus tard cet été.

Citations

« JE SUIS INCROYABLEMENT RECONNAISSANT D’AVOIR EU L’OCCASION DE DIRIGER LE COMRENSFC POUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANS SANS PRÉCÉDENT. LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE DE CE COMMANDEMENT ONT CONTINUELLEMENT FOURNI UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT À TOUS LES NIVEAUX, ET J’AI EU LE PLAISIR DE LES DIRIGER PENDANT CETTE PÉRIODE DE CROISSANCE ÉNORME DE LA DEMANDE DE SOUTIEN ET DE PRODUITS DE RENSEIGNEMENT. JE ME RÉJOUIS DE CONTINUER À TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOS ALLIÉS DE L’OTAN, EN RENFORÇANT ENCORE NOS SOLIDES PARTENARIATS. »

VICE-AMIRAL SCOTT BISHOP, COMMANDANT SORTANT DU COMMANDEMENT DU RENSEIGNEMENT DES FORCES CANADIENNES ET CHEF DU RENSEIGNEMENT DE LA DÉFENSE

Major-General Michael Wright, incoming Commander of Canadian Forces Intelligence Command (CFINTCOM) (right), receives the CFINTCOM flag from Lieutenant-General Wayne Eyre (left), acting Chief of Defence Staff, during the CFINTCOM Change of Command ceremony, at National Defence Headquarters, Ottawa, on 15 June 2021. Photo Credit: Sailor 1st Class David Gariepy Canadian Forces Joint Imagery Center

« C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE JE REVIENS AU COMRENSFC EN TANT QUE COMMANDANT ET QUE JE PRENDS LA RELÈVE DU VICE-AMIRAL BISHOP, QUI A DIRIGÉ LE COMMANDEMENT PENDANT UNE PÉRIODE DE TRANSITION. J’AI HÂTE DE POURSUIVRE L’EXCELLENT TRAVAIL DU COMMANDEMENT AU SEIN DE NOTRE INSTITUTION, ET EN TANT QUE PARTENAIRE FIABLE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DES COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES DU RENSEIGNEMENT. »

MAJOR-GÉNÉRAL MICHAEL WRIGHT, COMMANDANT DU COMMANDEMENT DU RENSEIGNEMENT DES FORCES CANADIENNES ET CHEF DU RENSEIGNEMENT DE LA DÉFENSE

En tant que coordonnateur central de tous les renseignements de défense, le COMRENSFC fournit des capacités, des produits et des services de renseignement de défense crédibles, opportuns et intégrés au MDN et aux FAC, au gouvernement du Canada et aux alliés, à l’appui des objectifs de sécurité nationale du Canada. Le renseignement de défense intégré est essentiel au processus décisionnel du MDN/des FAC et du gouvernement du Canada, et il est indispensable à toutes les opérations militaires.

