Un rapport américain n’explique toujours pas certains phénomènes aériens

Les autorités américaines ne peuvent expliquer certains phénomènes aériens non identifiés et indiquent qu’il ne s’agit pas d’une technologie secrète du Pentagone, selon un rapport très attendu dont certains détails ont été révélés jeudi par le New York Times, qui a interrogé des responsables ayant eu connaissance de ce document.

Selon ces responsables, le rapport, qui passe en revue plus de 120 cas d’apparitions de mystérieux aéronefs, ne fait état d’aucun élément permettant d’attester qu’il s’agisse de véhicules extraterrestres.

Les renseignements américains restent toutefois incapables d’expliquer certains mouvements de ces objets, dont leur capacité d’accélération, de changer brusquement de direction ou de s’immerger.

Toujours selon les responsables interrogés par le quotidien, dans la majorité des cas, il ne s’agit pas de technologie américaine secrète que Washington aurait refusé de rendre publique.

