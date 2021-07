10e anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan

Temps de lecture estimé : 4 minutes

*Communiqué

Un chapitre important du plus grand déploiement de personnel militaire canadien depuis la Seconde Guerre mondiale a pris fin il y a dix ans ce mois-ci. Après les attentats terroristes perpétrés par Al‑Qaïda aux États‑Unis le 11 septembre 2001, le Canada a promis son plein appui et a fourni des troupes à la lutte internationale contre le terrorisme d’abord dans le cadre l’opération Enduring Freedom menée par les États‑Unis.

Le Canada s’est joint à la Force internationale d’assistance à la sécurité, dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord autorisée par les Nations Unies, visant à aider le gouvernement afghan à assumer la responsabilité en matière de sécurité, de gouvernance et de développement, ainsi qu’à aider le peuple afghan à reconstruire ce pays pour en faire une société stable et autonome. Le Canada a versé près de 3,7 milliards de dollars en aide internationale depuis 2001 et continue de soutenir les efforts en matière de sécurité, de développement et d’aide humanitaire en Afghanistan. Le Canada demeure résolu à protéger les gains acquis au chapitre de la sécurité, du développement et des droits de la personne ces vingt dernières années, en particulier les droits des femmes et des filles.

La phase de combat de la mission du Canada a pris fin en juillet 2011; le Canada est alors passé à une mission de formation axée sur la conception de programmes de formation et le développement des compétences pédagogiques dans les établissements de formation des forces armées et de la police afghanes. Les Forces armées canadiennes ont poursuivi ces efforts jusqu’à la fin de notre mission militaire en Afghanistan en mars 2014.

Plus de 40 000 Canadiens ont servi dans le théâtre d’opérations en Afghanistan. Les premières contributions du Canada sont venues du déploiement de navires de guerre dans les eaux au large de l’Asie du Sud-Ouest en octobre 2001, suivi par des éléments de la Force opérationnelle interarmées 2 et de l’Armée canadienne, qui sont arrivés en Afghanistan en décembre pour appuyer les efforts visant à renverser le régime taliban et à éliminer Al-Qaïda. Des soldats canadiens supplémentaires ont ensuite été envoyés dans la province de Kandahar en janvier 2002.

De 2003 à 2005, les Canadiens étaient principalement stationnés à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, avant de retourner dans la région plus instable de Kandahar. De 2005 à 2011, les Forces armées canadiennes ont assumé le commandement des efforts internationaux visant à sécuriser la province de Kandahar, travaillant avec des collègues civils pour aider à rétablir la stabilité dans la province du sud de l’Afghanistan tout en appuyant les principaux efforts humanitaires et de développement du pays dans l’ensemble de l’Afghanistan. À Kandahar, les Canadiens se sont livrés à de violents combats, notamment lors de l’opération MEDUSA en septembre 2006, qui a été lancée pour chasser les talibans du district de Panjwai. Avec la participation de plus de 1 000 Canadiens, il s’agissait de la plus grande opération de combat du Canada en plus de 50 ans.

Au total, 158 membres des Forces armées canadiennes sont morts au service du Canada en Afghanistan, en plus de sept civils canadiens parmi lesquels figuraient un diplomate, quatre travailleurs humanitaires, un entrepreneur du gouvernement et un journaliste. Des milliers d’autres sont revenus avec des blessures physiques et psychologiques.

Les Canadiens ont eu l’occasion de voir cinq propositions de concept pour le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan, et de partager leur point de vue à ce sujet. Lorsqu’il sera terminé, ce nouveau monument à Ottawa reconnaîtra l’engagement et le sacrifice de ceux qui ont servi, ainsi que le soutien qu’ils ont reçu de la maison.

Ce 10e anniversaire de la fin de la mission de combat est l’occasion de réitérer notre gratitude envers les efforts que les Canadiens ont déployés pour apporter une plus grande stabilité en Afghanistan et renforcer la paix et la sécurité dans le monde.

Citations

« Ayant duré près d’une décennie, la mission de combat du Canada en Afghanistan a été la plus longue de notre histoire militaire, et nous avons tous le devoir de nous souvenir du courage dont ont fait preuve tous les Canadiens qui ont servi là-bas – autant les militaires que les civils. Aujourd’hui, nous rendons hommage aux 165 Canadiens qui ont été tués en Afghanistan, et nous remercions les plus de 40 000 qui ont répondu à l’appel pour servir à l’appui de la paix et de la sécurité en Afghanistan. »

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ce mois-ci, nous nous souvenons du courage et de la résilience des membres des Forces armées canadiennes qui ont servi en Afghanistan. Nous rendons hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime autant pendant qu’après la mission. Et nous pensons à toutes les personnes qui portent les blessures physiques et mentales du combat à ce jour. En ce dixième anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan, nous nous rappelons le véritable coût de la guerre et le prix de la liberté. Nous sommes reconnaissants aujourd’hui, et chaque jour, de l’altruisme et de la bravoure des militaires canadiens. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

Liens connexes

Le Canada en Afghanistan