Afghanistan: Ashraf Ghani fustige le Pakistan pour son «soutien» aux talibans

Alors que certains signes porteraient à croire qu’on puisse se diriger vers une «paix talibane», le président Ashraf Ghani a critiqué lors d’un sommet international en Ouzbékistan ce vendredi le Pakistan pour ce qu’il a qualifié de soutien aux talibans, appelant le pays voisin à plutôt user de son influence et de son influence pour la paix et la cessation des hostilités en Afghanistan, rapporte la chaîne afghane d’information continue Tolo News.

Hier, jeudi, le premier vice-président afghan, Amrullah Saleh, avait révélé que l’Armée de l’air pakistanaise avait averti l’Armée nationale afghane (ANA) et l’Armée de l’air afghane que toute tentative de déloger les talibans de la zone de Spin Boldak serait affrontée et repoussée par l’Armée de l’air pakistanaise.

«L’Armée de l’air pakistanaise a officiellement averti l’armée et l’armée de l’air afghanes que toute tentative de déloger les talibans de la zone de Spin Boldak sera affrontée et repoussée par l’Armée de l’air pakistanaise. L’Armée de l’air pakistanaise fournit désormais un soutien aérien rapproché aux talibans dans certaines zones », a écrit le premier vice-président afghan sur Twitter, ajoutant même quelques heures plus tard « »Si quelqu’un doute de mon tweet sur l’avertissement […] de ne pas reprendre Spin Boldak, […] les avions afghans ont été avertis de reculer jusqu’à 10 kilomètres de Spin Boldak ou de faire face à des missiles air-air.« », mais défiant les talibans et leurs alliés en écrivant que «L’Afghanistan est trop grand pour être avalé.»

Amrullah Saleh s’en est pris aussi au déni du Pakistan, écrivant le lendemain sur son compte twitter que «Pendant plus de vingt ans, le Pakistan a nié l’existence de la Quetta Shura ou la présence de chefs terroristes talibés sur son territoire».

La Quetta Shura est une organisation militante qui est composée des dirigeants des talibans afghans et serait basée, depuis environ 2001, dans la ville de Quetta, dans la province du Baloutchistan au Pakistan. La Shura a été formée après le renversement de l’Émirat islamique d’Afghanistan à la fin de 2001 alors que les hauts dirigeants de l’époque, dont le mollah Mohammed Omar, se sont enfuis au Pakistan.

Aujourd’hui, «Les estimations des services de renseignement indiquent l’afflux de plus de 10 000 combattants djihadistes du Pakistan et d’autres endroits au cours du mois dernier, ainsi que le soutien de leurs affiliés et des organisations terroristes transnationales», a déclaré le président Ghani lors du sommet intitulé «Asie centrale et du Sud: régional Connectivité, défis et opportunités».

«Contrairement aux assurances répétées du Premier ministre Khan et de ses généraux selon lesquelles le Pakistan ne trouverait pas une prise de contrôle des talibans en Afghanistan dans l’intérêt du Pakistan, et l’assurance qu’il utilisera son pouvoir d’influence pour obliger les talibans à négocier sérieusement, les organisations [au Pakistan, NDLR] soutenant les talibans célèbrent ouvertement la destruction des biens et des capacités du peuple et de l’État afghans », a déploré le président afghan.

Le président Ghani a déclaré en outre qu’il existe un consensus parmi les observateurs internationaux crédibles sur le fait que les talibans n’ont pris aucune mesure pour rompre leurs relations avec les organisations terroristes.

«Contrairement aux déclarations de leur bureau politique selon lesquelles ils n’attaqueront pas les villes et les centres provinciaux, ils accélèrent leurs attaques et tentent d’affamer les villes», a-t-il déclaré en se référant aux récentes attaques des talibans.

«Nous sommes prêts à affronter les talibans et leurs partisans aussi longtemps qu’il le faudra jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’une solution politique est la seule voie à suivre», a-t-il poursuivi. «Nous appelons donc les talibans à s’engager avec le gouvernement afghan pour mettre fin à la guerre et à la récente attaque destructrice.»

Ghani a aussi lancé un appel urgent aux pays de la région: «les leçons apprises sont claires. Sans consensus régional et soutien, la paix n’arrivera pas.»

«Plonger l’Afghanistan dans une guerre totale, c’est plonger la région dans une incertitude radicale. Le Pakistan doit donc être engagé de manière cohérente et urgente du point de vue de l’intérêt régional», a-t-il conclu.

En marge de cette conférence, le président Ghani a rencontré le président ouzbek, une délégation américaine et le premier ministre pakistanais, rapporte également Tolo.

Les pourparlers avec les talibans à Doha

Pendant ce temps, une délégation d’hommes politiques afghans a quitté Kaboul pour des pourparlers avec les talibans à Doha.

Une équipe de 10 hommes politiques afghans clés a quitté Kaboul ce vendredi après-midi pour un voyage à Doha afin de s’entretenir avec les talibans au milieu de l’escalade de la violence en Afghanistan, rapportent les médias afghans.

La délégation comprend Abdullah Abdullah, chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, l’ancien vice-président Mohammad Karim Khalili, Ata Mohammad Noor, chef de la faction dissidente de Jamiat-e-Islami, le négociateur en chef Masoom Stanekzai, Salam Rahimi, Fatima Gailani et le ministre d’État à la Paix Sadat Mansoor Naderi font partie de l’équipe.

L’ancien président Hamid Karzaï a pour sa part accompagné la délégation jusqu’à l’aéroport de Kaboul où il s’est entretenu avec des journalistes aux côtés d’Abdullah Abdullah.

L’ex-président Karzaï a déclaré que l’équipe avait pleinement autorité et qu’elle tiendrait des pourparlers avec les talibans.

Pendant ce temps, Abdullah Abdullah Abdullah a quant à lui déclaré que la délégation afghane qui rencontrera les talibans à Doha est une équipe inclusive et représente l’ensemble de l’Afghanistan, ajoutant qu’il pensait qu’il y avait encore une chance de paix malgré les violents combats en cours entre les forces gouvernementales et les talibans dans diverses parties du pays.

Les talibans ont déclaré pour leur part qu’une délégation, dirigée par le chef de l’aile politique des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, négocierait avec l’équipe afghane à Doha.

Une autre délégation afghane devrait également se rendre samedi à Islamabad pour une réunion sur la paix en Afghanistan et des sources ont déclaré à la chaîne de télévision privée afghane Ariana News que l’ex-président Karzaï devrait se rendre à Islamabad pour rencontrer des responsables pakistanais samedi.

Se dirigera-t-on vers une «paix talibane» ?

Cette évolution intervient un jour après que le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington continue de croire que la seule solution au problème de l’Afghanistan est un règlement politique.

En conférence de presse mercredi, le porte-parole américain a déclaré: « Nous avons été très clairs à ce sujet, nous continuons de croire que la République islamique d’Afghanistan– c’est-à-dire que le gouvernement afghan- continue de croire que la diplomatie est le seul moyen durable et juste d’atteindre un règlement politique».

«Je ne parlerai pas au nom des talibans, mais ils continuent de s’engager dans cette diplomatie à Doha. La République islamique, le gouvernement afghan envoie une délégation de haut niveau à Doha. L’envoyé spécial (Zalmay Khalilzad) et son équipe sont engagés, soutenant ces discussions intra-afghanes à Doha», a déclaré le porte-parole du Département d’État américain..

«Nous continuons de croire – et la communauté internationale continue de croire, y compris si vous regardez les déclarations récentes de certains de nos alliés les plus proches, mais aussi de pays avec lesquels nous partageons peu de choses – que cette voie diplomatique est la plus efficace, et certainement la meilleure voie pour ramener la paix et la stabilité en Afghanistan».

Et aujourd’hui, les représentants des États-Unis, de l’Afghanistan, du Pakistan et de l’Ouzbékistan ont convenu en principe d’établir une nouvelle plate-forme diplomatique quadrilatérale axée sur l’amélioration de la connectivité régionale, annonce le Département d’État américain, qui déclare que «Les parties considèrent que la paix et la stabilité à long terme en Afghanistan sont essentielles à la connectivité régionale et conviennent que la paix et la connectivité régionale se renforcent mutuellement.»

«Reconnaissant l’opportunité historique d’ouvrir des routes commerciales interrégionales florissantes, les parties ont l’intention de coopérer pour développer le commerce, établir des liaisons de transit et renforcer les liens interentreprises», souligne le communiqué du Département d’État américain qui annonce que les parties ont convenu de se rencontrer dans les prochains mois pour déterminer les modalités de cette coopération d’un commun accord.

Certes, les pays de la région souhaitent la stabilité, mais, malgré toutes ses déclarations, de plus en plus nombreux sont ceux qui doutent que les talibans, persuadés que leur victoire est assurée, renoncent à leurs ambitions. La stabilité pourrait bien alors passer, comme l’a démontré l’appui de plusieurs groupes pakistanais aux insurgés, par une reconnaissance des talibans.

