Les talibans se veulent rassurants et tentent de gagner les cœurs des Afghans

Parallèlement à la conquête du territoire par les talibans, la guerre de l’information se poursuit en Afghanistan.

Peu après s’être emparés d’une zone frontalière clé avec le Pakistan, des combattants talibans ont envahi la ville afghane de Spin Boldak, pillant selon l’Agence France-Presse qui dit avoir pu joindre des habitants par téléphone depuis Kandahar les domiciles des responsables gouvernementaux et fonctionnaires en fuite, les médias de l’Émirat islamique affirmant tout au contraire que les talibans assurent la paix et la sécurité dans les territoires pris aux forces afghanes.

Mercredi, les insurgés se sont emparés mercredi du principal poste-frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan et de la localité clé de Spin Boldak, chef-lieu du district du même nom, située sur la route reliant Kandahar, la grande ville du Sud afghan, à la frontière pakistanaise.

Les talibans ont tout de suite tenu à «assurer les commerçants, les propriétaires fonciers et le grand public qu’après avoir trouvé un accord avec la partie pakistanaise, la circulation des marchandises sur cette autoroute et le transfert des marchandises des commerçants reviendront à la normale.»

« Les talibans rôdent sur des motos et dans des voitures à travers le marché » de Spin Boldak, à une trentaine de km de la frontière, raconte Sanaullah, un habitant. « Les maisons des responsables gouvernementaux sont pillées […] on dirait que les insurgés ont attendu leur revanche durant deux décennies », depuis qu’ils ont été chassés du pouvoir en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis.

Des photos postées sur les réseaux sociaux — dont l’authenticité n’a pu être vérifiée — montrent des talibans hissant le drapeau blanc du mouvement sur des bâtiments officiels. D’autres montrent des combattants se reposant dans des maisons abandonnées, au milieu de meubles et de vêtements éparpillés.

« Les combattants talibans ont pillé quasiment toutes les maisons des responsables locaux et, après, certains habitants sont même venus à leur tour les piller », a affirmé Jawed, un mécanicien de Spin Boldak.

Mais d’autres habitants et commerçants de la zone ont indiqué que les talibans les avaient appelés à ne pas fuir, assurant qu’ils étaient en sécurité. « Par haut-parleur, les talibans ont assuré aux gens qu’ils n’auraient aucun problème avec eux et qu’ils n’avaient aucune raison d’abandonner leurs domiciles », a déclaré Abdul Wali, un commerçant.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Moujahid, a pour sa part écrit sur Twitter le jour de la prise de Spin Boldak que «Les habitants du district de Boldak ont ​​poussé un soupir de soulagement avec l’arrivée des moudjahidines», ajoutant que «Tout se passe normalement dans le quartier, les magasins et les centres commerciaux sont ouverts, les gens se déplacent dans la ville en toute confiance et tous les aspects de la vie se déroulent normalement».

Les talibans se veulent rassurants

Des dizaines de camionnettes appartenant aux talibans étaient garées jeudi sur le principal marché de Spin Boldak, alors que des groupes d’insurgés se déplaçaient alentour, a raconté Wali, un des rares commerçants ayant ouvert sa boutique, rapporte aussi l’Agence France-Presse.

La plupart des autres ont gardé le rideau fermé. « Les commerçants ont peur que la situation tourne mal », a expliqué à l’agence de presse l’un d’eux, Mohammad Rasoul. « Ils ont peur des pillages ».

Le poste-frontière du district de Spin Boldak, plus important point de passage entre l’Afghanistan et le Pakistan et importante zone d’échange commercial entre les deux pays, a été rapidement fermé par les autorités pakistanaises mercredi dès que les talibans s’en sont emparés.

Mais «Les talibans ont dit aux commerçants qu’ils étaient en contact avec les autorités pakistanaises pour trouver un accord et rouvrir le point de passage », a déclaré un commerçant Haji Hasti Mohammad, coincé du côté afghan de la frontière, où jeudi le drapeau blanc des « étudiants en religion » flottait toujours sur le poste-frontière.

« Il s’agit de la seule route commerciale dans le Sud afghan », en pleine saison des fruits, «on attend», dit-il.

À partir de vendredi, le passage entre les deux pays sera rouvert aux piétons, dont certains ont commencé à franchir la frontière sous « haute surveillance », a finalement indiqué jeudi soir un responsable des gardes-frontières pakistanais.

Le premier vice-président afghan dénonce l’appui du Pakistan aux talibans

Le premier vice-président afghan, Amrullah Saleh, a pour sa part déclaré jeudi que l’Armée de l’air pakistanaise avait averti l’Armée nationale afghane (ANA) et l’Armée de l’air afghane que toute tentative de déloger les talibans de la zone de Spin Boldak serait affrontée et repoussée par l’Armée de l’air pakistanaise. .

«L’Armée de l’air pakistanaise a officiellement averti l’armée et l’armée de l’air afghanes que toute tentative de déloger les talibans de la zone de Spin Boldak sera affrontée et repoussée par l’Armée de l’air pakistanaise. L’Armée de l’air pakistanaise fournit désormais un soutien aérien rapproché aux talibans dans certaines zones », a écrit le premier vice-président afghan sur Twitter, ajoutant même quelques heures plus tard « »Si quelqu’un doute de mon tweet sur l’avertissement […] de ne pas reprendre Spin Boldak, […] les avions afghans ont été avertis de reculer jusqu’à 10 kilomètres de Spin Boldak ou de faire face à des missiles air-air.« », mais défiant les talibans et leurs alliés en écrivant que «L’Afghanistan est trop grand pour être avalé.»

Le passage de Spin Boldak est l’un des principaux emplacements stratégiques de la province de Kandahar, qui jouxte le Pakistan.

Une vidéo publiée par les talibans sur les réseaux sociaux montrait le drapeau blanc du groupe flottant à la place du drapeau national afghan au-dessus de la porte de l’amitié.

Ce nouveau développement intervient alors que le Pakistan a annoncé qu’il tiendra une conférence de paix sur l’Afghanistan dans les prochains jours.

La réunion était initialement prévue le 17 juillet. Mais elle a été reportée en raison d’un voyage d’éminents dirigeants politiques afghans à Doha où ils devraient rencontrer les dirigeants talibans pour tenter de mettre fin au conflit actuel…

Les talibans ont récemment saisi d’autres postes frontaliers importants, dans les provinces de Herat, Farah et Kunduz.

