Afghanistan: échec de la réunion de Doha, le Canada et 14 autres pays appellent les talibans à cesser leur offensive

Au lendemain de deux jours de pourparlers interafghans infructueux à Doha, une quinzaine de représentations diplomatiques à Kaboul ont appelé lundi les talibans à cesser leur offensive en Afghanistan, qui contredit « leur soutien affirmé à un règlement négocié » du conflit.

Dans un communiqué, la délégation de l’Union européenne, du bureau du haut représentant civil de l’OTAN et 15 ambassades, majoritairement occidentales, appellent « à la fin urgente de l’offensive militaire en cours des talibans, qui entrave les efforts pour parvenir à une solution négociée au conflit ».

Le texte est également signé par les ambassades d’Allemagne, d’Australie, du Canada, de Corée du Sud, du Danemark, d’Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, d’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de République tchèque, du Royaume-Uni et de Suède.

