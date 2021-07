Afghanistan: les États-Unis poursuivront leurs frappes si l’offensive des talibans continue

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les États-Unis vont poursuivre leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes si les talibans poursuivent l’offensive qu’ils mènent depuis début mai en Afghanistan, a averti dimanche à Kaboul le chef des opérations militaires américaines dans ce pays.

«Les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes ces derniers jours et nous sommes prêts à continuer ce haut niveau de soutien dans les jours à venir, si les talibans continuent leurs attaques», a déclaré le général Kenneth McKenzie, patron du Commandement central de l’armée américaine (Centcom).

Les talibans se sont emparés depuis presque trois mois de vastes portions rurales de l’Afghanistan, à la faveur d’une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, coïncidant avec le début du retrait définitif des forces internationales du pays, désormais quasiment achevé.

Les forces afghanes n’ont offert jusqu’ici qu’une faible résistance et ne contrôlent plus pour l’essentiel que les capitales provinciales et les principaux grands axes.

«J’aimerais être clair, le gouvernement d’Afghanistan sera soumis à rude épreuve dans les jours à venir, les talibans tentent de donner un caractère inéluctable à leur campagne. Ils se trompent […] La victoire des talibans n’est pas inévitable.», a déclaré le général McKenzie.

President Ghani meets with General Kenneth McKenzie, head of US Central Command, in Kabul.



They discussed Afghan forces’ priorities, support for them and improving security situation. McKenzie provided details regarding Biden’s recent phone conversation with Ghani. pic.twitter.com/F8KkL5yb25 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) July 25, 2021

En tant que chef du Centcom, qui supervise les activités militaires américaines dans 20 pays du Moyen-Orient et d’Asie centrale et du Sud, le général McKenzie dirige les opérations militaires en Afghanistan depuis la fin des fonctions du commandant des forces américaines dans le pays, le général Austin Scott Miller, le 12 juillet.

La récente avancée éclair des talibans a suscité la crainte qu’ils ne s’emparent à nouveau du pouvoir, quasiment 20 ans après en avoir été chassés par une coalition internationale menée par les États-Unis, après leur refus de livrer le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden dans la foulée des attentats du 11-Septembre.

Le premier travail des forces afghanes est de ralentir l’élan des talibans

Pendant ce temps, le premier travail des forces afghanes est de ralentir l’élan des talibans, selon le chef du Pentagone.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré samedi que la première tâche des forces de sécurité afghanes était de s’assurer qu’elles pouvaient ralentir l’élan des talibans avant de tenter de reprendre le territoire alors que les forces afghanes prévoyaient de déployer des troupes dans des zones stratégiquement importantes pour consolider le pays.

L’armée afghane serait donc en train de revoir sa stratégie de guerre contre les talibans pour concentrer ses troupes dans les zones les plus critiques telles que Kaboul et d’autres villes, les postes frontaliers et les infrastructures vitales.

«Ils consolident leurs forces autour des centres de population clés», a déclaré Austin aux journalistes lors d’une visite en Alaska, la pierre angulaire de la défense américaine dans l’Indo-Pacifique, la «région prioritaire» du ministère de la Défense depuis la prise de fonction du secrétaire américain en janvier.

«Pour ce qui est d’arrêter ou non les talibans, je pense que la première chose à faire est de s’assurer qu’ils peuvent ralentir l’élan», a expliqué Austin.

Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il pensait que les Afghans avaient la capacité et la capacité de progresser, mais «nous verrons ce qui se passera», a-t-il ajouté, guère rassurant.

Les talibans ont réalisé des gains territoriaux rapides alors que les dernières troupes étrangères ont commencé à se retirer d’Afghanistan. Ils contrôlent environ la moitié des centres de district du pays, selon l’armée américaine.

Mais les États-Unis semblent maintenant regarder ailleurs. Pendant que la situation en Afghanistan ne cesse de se détériorer, le secrétaire américain à la Défense se rendra à Singapour, au Vietnam et aux Philippines avant de retourner à Washington.

Sur l’Afghanistan, il avait déjà déclaré peu avant son départ pour l’Alaska et sa tournée dans la région indo-pacifique que l’armée américaine avait des tâches à accomplir, notamment la protection de la présence diplomatique américaine en Afghanistan, le financement des forces afghanes, le conseil aux ministères afghans et la prévention de la réapparition d’une menace terroriste transnationale en provenance du pays, mais pas un mot sur la possibilité d’une prolongation du soutien militaire. Au contraire, il reconfirmé que l’armée américaine mettra fin à sa mission en Afghanistan le 31 août.

Si bien qu’entre les déclarations de Biden, d’Austin et de McKenzie, on a parfois de la difficulté à bien comprendre quel sera l’avenir du soutien américain au gouvernement de Kaboul qui ne cesse de perdre du terrain et si ce soutien pourra faire la différence. Chose certaine, en l’absence d’engagement militaire américain, les talibans s’enhardissent sans que la perspective d’une défaite ne semble fouetter l’ardeur des forces gouvernementales.

À ces quatre missions, Austin en a toutefois ajouté une de plus, et là, c’est clair: «Travailler étroitement et de toute urgence à l’appui du Département d’État pour reloger les courageux Afghans et leurs familles qui ont rendu un service si exceptionnel au cours de notre longue mission. Ce sont des amis des États-Unis qui ont fait un travail exemplaire et courageux, et nous prenons nos obligations envers eux et leurs familles très au sérieux.»

*Avec AFP et 1TVNewsAF

À voir aussi:

Les talibans affirment contrôler maintenant 90 % des frontières afghanes >>

Offensive des talibans: personnes déplacées et couvre-feu nocturne imposé dans 31 des 34 provinces >>