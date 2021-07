Afghanistan: les troupes américaines et de l’OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram

By

Toutes les troupes américaines et de la coalition ont quitté l’aérodrome de Bagram, autrefois la plus grande base d’Afghanistan et la plaque tournante des opérations aériennes américaines tout au long du conflit de près de deux décennies, a confirmé vendredi un responsable américain de la Défense, rapporte le journal officiel des forces américaines.

La fermeture de Bagram, à environ 40 kilomètres au nord de la capitale, Kaboul, marque la fin symbolique de la plus longue guerre des États-Unis, bien que certaines troupes américaines restent présentes pour le moment, mais plus pour très longtemps, dans quelques avant-postes plus petits.

Le général Scott Miller, le plus haut commandant américain en Afghanistan, «conserve toujours toutes les capacités et les autorités pour protéger» les forces restantes dans le pays, a tenu à préciser le responsable américain de la défense qui a confirmé le retrait sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisés à en parler publiquement.

L’aérodrome a donc été remis aux forces de sécurité afghanes sans tambour ni trompette.

Les forces américaines ont laissé les portes de la base sans surveillance sans en informer les autorités locales, permettant aux pillards de saccager des parties de Bagram vendredi matin, a pour sa part déclaré Darwaish Raufi, gouverneur du district autour de la base. «Ils ne nous avaient rien dit», a déclaré vendredi le gouverneur local. «Et c’est pourquoi il n’y avait rien pour sécuriser l’aéroport».

L’armée afghane sera désormais chargée de défendre Bagram contre les talibans.

Une unité de 700 anciens soldats de l’armée afghane, récemment recrutée dans tout le pays, sera envoyée à Bagram demain ou dimanche pour sécuriser la base, a pour sa part indiqué le lieutenant-colonel Atiqullah Tarin, un recruteur de l’armée afghane, cité par le journal officiel des forces américaines. Le recrutement avait commencé il y a un mois.

Le transfert de la base aux Afghans intervient donc moins de trois mois après le début du retrait définitif des forces américaines et internationales.

Un aviateur du 774e Escadron de transport aérien expéditionnaire, monte à bord d’un C-130H Hercules après avoir effectué les vérifications avant un vol à l’aérodrome de Bagram, en Afghanistan, le 4 janvier 2011. (Archives/U.S. Air Force)

Les États-Unis avaient établi une présence à Bagram peu après avoir envahi l’Afghanistan en octobre 2001 pour traquer le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden, le cerveau derrière les attentats du 11 septembre, et évincer les talibans au pouvoir qui abritaient le groupe terroriste.

L’aéroport de Bagram a été construit dans les années 1950 et c’est même le président américain Dwight Eisenhower qui a été l’un des premiers passagers, y atterrissant lors d’une visite officielle en Afghanistan en 1959. Dans les années 1970, l’aéroport était entretenu par l’armée de l’air afghane avec le soutien de les États-Unis

Mais à la fin de la décennie, les Soviétiques ont envahi le pays et en ont pris le contrôle. Les Soviétiques ont utilisé Bagram comme plaque tournante pour leurs opérations tout au long de la guerre soviéto-afghane, qui a duré de 1979 à 1989. Quand les Soviétiques se sont retirés en 1989, elle est devenue un enjeu majeur de la guerre civile qui a suivi. À un moment, il semble même que les talibans contrôlaient un bout de la piste longue de trois kilomètres et leurs ennemis de l’Alliance du Nord l’autre bout.

Lorsque les États-Unis sont finalement arrivés à la fin de 2001, la base de 6 000 acres (2 428 hectares) était en ruines après ces années de combats où les talibans et les combattants de la résistance de l’Alliance du Nord se disputaient le contrôle de la base.

Mais 2011, au plus fort de la guerre américaine, la base aérienne s’était transformée en une petite ville, avec deux pistes, des dizaines de milliers d’occupants, des magasins et une prison militaire américaine qui est devenue tristement célèbre pour son utilisation en tant que site clandestin de la C.I.A.

Au fil des années, des centaines de milliers de militaires américains et de l’OTAN, ainsi que des sous-traitants, s’étaient établis dans la base de Bagram. À un moment, la base comprenait des piscines, cinémas et spas, et même une promenade où figuraient des chaînes de restauration rapide comme Burger King et Pizza Hut.

La base a également été attaquée au fil des ans, souvent par des roquettes et des mortiers talibans ou par d’autres moyens. Lors de l’une des pires attaques, en novembre 2016, un kamikaze s’est faufilé sur la base aérienne de Bagram, caché parmi un groupe de travailleurs. L’explosion a tué quatre Américains et blessé plus d’une douzaine d’autres.

D’autres forces étrangères qui ont aidé à garder la base dans le cadre de la coalition dirigée par les États-Unis, comme celles de Géorgie et de République tchèque, ont aussi subi des pertes lors de leurs déploiements à Bagram

Aujourd’hui, la capacité de l’armée afghane à conserver le contrôle de l’aérodrome de Bagram pourrait bien une des clés pour préserver la sécurité aux abords de la capitale Kaboul et pour maintenir la pression sur les talibans.

L’Afghanistan maintenant seul

Mais avec le retrait des troupes étrangères, alors que Pentagone ne devrait conserver que 650 soldats en Afghanistan pour garder l’ambassade américaine à Kaboul, la base risque fort de tomber aux mains des talibans, tout comme le reste du pays.

Le départ des troupes étrangères de Bagram «symbolise le fait que l’Afghanistan est seul, abandonné, et contraint de se défendre seul contre l’assaut des talibans», estime l’expert Nishank Motwani, basé en Australie, cité par l’Agence France-Presse. «De retour chez eux, les Américains et les forces alliées verront de loin ce qu’ils se sont battus si durement pour construire être réduit en cendres, en sachant que les hommes et les femmes afghanes avec lesquels ils se sont battus risquent de tout perdre», déclare-t-il.

Ces derniers mois, Bagram est devenue la cible de tirs de roquettes revendiqués par le groupe État islamique, laissant craindre qu’elle ne soit rapidement l’objet d’une attaque en règle.

Désormais, le soutien aérien aux forces afghanes, si soutien il y a, viendra de l’extérieur du pays, de bases au Qatar ou aux Émirats arabes unis, ou d’un porte-avions en mer d’Oman. Et même là, la durée de ce type de soutien au delà du 11 septembre n’est pas claire.

Avec le départ de Bagram, ce qui reste des forces américaines dans le pays reste à Kaboul. Le Pentagone devrait conserver près de 650 soldats en Afghanistan pour garder la vaste ambassade américaine à Kaboul.

Après le départ dans les prochains jours du commandant de la mission en Afghanistan, le général Miller, l’autorité pour mener des frappes aériennes contre Al-Qaïda et l’État islamique, et, dans des circonstances très limitées, contre les talibans, seront assumées par le général Kenneth F. McKenzie Jr., le chef du commandement central de l’armée américaine (CENTCOM).

Le contre-amiral Peter G. Vasely, ancien membre de l’unité d’élite SEAL 6, sera quant à lui en chargé de la mission de sécurité à l’ambassade des États-Unis à Kaboul et relèvera du général McKenzie.

