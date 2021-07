Afghanistan: un millier de soldats fuient les talibans au Tadjikistan

By

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Des centaines, voire des milliers de soldats afghans se sont mis à l’abri au Tadjikistan dans la nuit de dimanche à lundi après des combats dans le nord-est de l’Afghanistan avec les talibans, lesquels continuent de gagner du terrain, rapportent les médias afghans et tadjiks.

Cet exode de soldats afghans intervient à l’issue d’un nouveau week-end de combats, notamment à travers le nord de l’Afghanistan où les talibans se sont emparés de dizaines de districts en peu de temps, laissant craindre un effondrement de l’armée afghane.

En réaction, le Tadjikistan a mobilisé ses troupes afin de « renforcer » la frontière, alors que Moscou a annoncé de son côté la fermeture temporaire d’un de ses consulats dans le nord de l’Afghanistan du fait de la dégradation de la situation sur place.

«Ils ne voulaient pas se rendre. Ils avaient demandé du renfort, mais leur requête a été ignorée», a indiqué Abdul Basir, un militaire membre d’un bataillon basé dans la province afghane du Badakhshan, frontalière du Tadjikistan, dont certains membres ont passé la frontière.

«On se battra jusqu’à la mort si le gouvernement nous appuie» , a-t-il poursuivi, soulignant que son bataillon avait subi de fortes pertes précédemment, faute d’avoir reçu déjà le soutien aérien demandé.

Depuis la mi-avril, lorsque le président américain Joe Biden a annoncé la fin de l’engagement américain en Afghanistan, les talibans ont fait des progrès dans tout le pays. Les talibans contrôlent désormais environ un tiers des 421 districts et centres de district en Afghanistan.

Vendredi, les troupes américaines et de l’OTAN, qui combattent les talibans depuis 20 ans en Afghanistan, ont annoncé avoir quitté leur principale installation sur place, la base aérienne de Bagram, centre névralgique des opérations de la coalition internationale, prélude au retrait définitif des soldats américains du pays, prévu d’ici fin août.

Leurs gains les plus importants ont eu lieu dans la moitié nord du pays, pourtant un bastion traditionnel des seigneurs de guerre alliés des États-Unis qui ont aidé à les vaincre en 2001.

Les gains dans le nord-est de la province du Badakhshan ces derniers jours ont pu se faire sans combat, les troupes gouvernementales afghanes, démoralisées et pour la plupart en infériorité numérique et sans ravitaillement, battant en retraite.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a confirmé pour sa part la chute des districts et a déclaré que la plupart s’étaient effectuées sans combat.

Lundi, le Comité d’État pour la sécurité nationale – les services de sécurité tadjiks – a indiqué dans un communiqué cité par l’agence de presse publique Khovar que «1037 soldats des troupes gouvernementales afghanes ont battu en retraite sur le territoire du Tadjikistan pour sauver leur vie après des affrontements armés avec les talibans».

Il ajoute que «les combattants talibans ont pris le contrôle total» de six districts de la province de Badakhshan, laquelle borde le Tadjikistan sur 910 km.

Plusieurs centaines de soldats afghans avaient déjà traversé la frontière avec le Tadjikistan pour fuir l’offensive des talibans ces dernières semaines. Le Tadjikistan les a toujours laissés passer, évoquant «le principe de bon voisinage et le respect de la position de non-ingérence dans les affaires internes de l’Afghanistan».

Les talibans tiennent déjà depuis fin juin le principal poste-frontière avec le Tadjikistan et les autres voies de passage vers ce pays, ainsi que les districts qui conduisent à la grande ville afghane de Kunduz, capitale de la province du même nom, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière tadjike.

Face à la situation, le président tadjik Emomali Rakhmon a ordonné la «mobilisation de 20 000 réservistes pour renforcer la frontière», selon un communiqué publié lundi.

Face à des soldats désormais privés du crucial soutien aérien américain, les talibans ont intensifié leurs offensives ans le Nord ces derniers jours, s’emparant du gros des provinces du Badakhshan et du Takhar, où les troupes gouvernementales ne contrôlent désormais qu’à peine plus que les capitales provinciales.

Les zones sous contrôle taliban dans le nord sont de plus en plus stratégiques, longeant la frontière afghane avec les États d’Asie centrale. Le mois dernier, les insurgés ont pris le contrôle d’Imam Sahib, une ville de la province de Kunduz en face de l’Ouzbékistan et ont pris le contrôle d’une route commerciale clé.

Les talibans s’y comportent déjà en gouvernement légitime, leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, annonçant il y a peu la visite du chef provincial de la Commission de la santé de l’Émirat islamique de la province de Kunduz et sa délégation dans un hôpital du district d’Imam Sahib, où, toujours selon le porte-parole, «ils ont assuré les médecins et les agents de santé de l’hôpital de leur plein soutien et les ont encouragés à continuer leur travail comme avant».

#خبر:

د کندز ولایت د اسلامي امارت صحت کميسيون ولايتي مسئول او ورسره ملګري هېئت یې په امام صاحب ولسوالۍ کې دDH په نوم۵۰ بستریز روغتون څخه لیدنه وکړه.

دوی د روغتون ډاکټرانو او صحي کارمندانو ته له خپله اړخه دملاتړ ډاډ ورکړ او ویې هڅول چې خپلو کارونو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. pic.twitter.com/cZPloI6HVL — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 5, 2021

Et, bien sûr, le porte-parole des talibans, confirmant que les forces gouvernementales abandonnent la plupart des districts sans combat, ne se prive pas d’annoncer toutes et chacune des victoires de l’Émirat islamique dans sa reconquête de l’Afghanistan.

Des victoires stratégiques, mais aussi chargées de symboles.Les percées au Badakhshan sont particulièrement importantes car c’est la province natale de l’ancien président Burhanuddin Rabbani, qui a été tué par un kamikaze en 2011. Son fils, Salahuddin Rabbani, fait partie de l’actuel Haut Conseil pour la réconciliation nationale. L’ancien président assassiné dirigeait également le Jamiat-e-Islami d’Afghanistan, qui était le parti du célèbre combattant anti-taliban Ahmad Shah Massoud, tué par un kamikaze deux jours avant les attentats du 11 septembre en Amérique.

La vitesse et la facilité avec laquelle les insurgés talibans se sont cette fois-ci emparés de ces provinces est un coup psychologique très dur porté aux autorités afghanes.

Parallèlement, les talibans se sont également rapprochés ces derniers jours des capitales des provinces méridionales de Kandahar et du Helmand, deux de leurs bastions traditionnels, s’emparant des districts alentour.

Face aux débâcles successives enregistrées par l’armée afghane, en particulier dans les provinces du Nord, le chef des forces américaines en Afghanistan, le général Scott Miller, n’avait pas exclu fin juin des frappes aériennes contre les talibans. Mais les États-Unis n’ont pas ralenti le rythme de leur retrait.

Le conseiller national pour la sécurité d’Afghanistan, Hamdullah Mohib, a assuré à l’agence de presse russe RIA Novosti qu’une contre-offensive était en préparation. Le ministère de l’Intérieur afghan a de son côté publié samedi un communiqué affirmant que les défaites étaient temporaires, sans pouvoir dire comment le gouvernement de Kaboul pourrait reprendre le contrôle des districts perdus, alors que, contrairement au proverbe bien connu, ce n’est pas jusqu’ici un de perdu, dix de retrouvés, mais, à l’inverse, un de retrouvé, dix de perdus…

*Avec AFP