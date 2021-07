Appel aux bénévoles pour soutenir les réfugiés afghans: la CAD à mi-chemin de l’objectif

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les Canadiens, tout particulièrement la communauté canadienne de la Défense, ont répondu généreusement à l’appel aux bénévoles par le lieutenant-général à la retraite Guy Thibault, président de la Conférence des associations de la défense (CAD), pour aider à accueillir et à intégrer dans nos communautés les réfugiés afghans qui ont servi avec nos troupes, mais il reste encore du chemin à faire alors que l’association n’est encore qu’à mi-chemin de l’objectif.

Répondant à l’appel lancé le 20 juillet, qui sollicitait le soutien et l’aide des Canadiens et tout particulièrement de la communauté militaire pour aider à accueillir et à intégrer dans nos communautés les réfugiés afghans qui ont servi avec nos troupes, 500 Canadiens et Canadiennes se sont jusqu’ici inscrits sur le site de la CAD , annonce aujourd’hui par voie de communiqué le directeur exécutif de l’association, Youri Cormier.

«Je suis heureux d’annoncer que plus de 500 Canadiens ont offert de faire du bénévolat.», écrit Youri Cormier qui indique également que son association a commencé à se coordonner commencé avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour déterminer la meilleure façon de tirer parti et d’utiliser cette démonstration de soutien pancanadienne.

«Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui ont répondu à l’appel et l’ont partagé avec leurs amis, collègues et famille». écrit-il, ajoutant que « Nous avons fait d’excellents progrès, mais nous ne sommes encore qu’à mi-chemin de l’objectif», et exhortant les Canadiens à continuer pour atteindre l’objectif ensemble.

Le directeur exécutif de la CAD joint aussi à son communiqué une carte qui montre que les bénévoles viennent de chaque province et des territoires également.

Alors que la situation en Afghanistan ne cesse de se dégrader, «Nos sacrifices partagés ne doivent pas être oubliés ni ceux qui nous sont venus en aide au cours de cette mission dangereuse. Ils étaient amis et alliés. Ils méritent notre plus grand respect pour les risques qu’ils ont pris. Les mettre à l’abri d’un danger immédiat est le moins que nous puissions faire», écrivait le lieutenant-général Thibault let ancien vice-chef d’état-major de la Défense qui dès la mi-juillet, pressait déjà le gouvernement d’agir.

Le gouvernement n’a pas tardé à répondre et, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures d’immigration pour peut-être « plusieurs milliers » d’Afghans, y compris les interprètes qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes et avec le personnel actuellement ou précédemment en poste à l’ambassade du Canada — mais aussi la famille de ces Afghans.

Malgré des obstacles bureaucratiques qui se sont se mis en travers du chemin des demandeurs d’asile, notamment des problèmes informatiques, la machine gouvernementale est maintenant en marche et la vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré cette semaine que l’objectif du gouvernement est de faire venir le plus rapidement possible les Afghans qui ont aidé chez eux le Canada et qui font maintenant face à de graves périls — eux et leurs proches.

La communauté des anciens combattants est particulièrement active dans ce dossier et, s’ à l’appel aux bénévoles de la CAD, la Fondation True Patriot Love, en partenariat avec des organisations à travers le pays, a lancé cette semaine un fonds qui sera utilisé pour aider à la réinstallation des réfugiés afghans une fois qu’ils arrivent au Canada.

