Arménie: Pachinian souhaite des troupes russes à la frontière avec l’Azerbaïdjan

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé jeudi qu’il allait demander le déploiement de «gardes-frontières russes» le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan pour éviter une escalade après de récents affrontements, rapporte l’Agence France-Presse.

«Malgré les efforts déployés par le Gouvernement de la République d’Arménie et la communauté internationale, la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise ne s’est pas encore stabilisée. L’Azerbaïdjan continue d’utiliser une rhétorique agressive et de mener des actions agressives, laissant sans réponse toutes les propositions de la communauté internationale pour un règlement politique à long terme de la situation.», a déclaré Nikol Pachinian durant une réunion du gouvernement selon un communiqué de son bureau.

«Je voudrais souligner une fois de plus que les tentatives de l’Azerbaïdjan pour faire croire que l’Arménie est réticente à engager un processus de délimitation et de démarcation des frontières n’ont rien à voir avec la réalité. Au contraire, nous sommes favorables. De plus, nous avons reçu mandat de notre peuple pour lancer un tel processus afin d’établir la stabilité et la paix dans la région», a-t-il ajouté.

«Étant donné la situation compliquée, je pense que cela a du sens de considérer la question du déploiement de gardes-frontières russes sur toute la longueur de la frontière arméno-azerbaïdjanaise», a conclu le premier ministre armémien. Selon lui, la présence des Russes «permettrait de mener à bien les travaux de démarcation et de délimitation sans risque d’affrontements militaires.[…]. Nous prévoyons de discuter du sujet avec nos collègues russes».

Cette déclaration intervient au lendemain de nouveaux affrontements entre soldats de Bakou et d’Erevan qui ont fait trois morts arméniens près du village frontalier de Sotk (est).

Les deux pays se sont mutuellement accusés d’avoir initié les hostilités, avant de parvenir à un cessez-le-feu négocié par la Russie.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés à l’automne 2020 dans une guerre pour le contrôle de la région du Nagorny Karabakh, revendiquée par les deux pays. Le conflit a tué plus de 6500 personnes.

Après six semaines de combats, la guerre a pris fin avec un accord de cessez-le-feu, qui a vu l’Arménie céder à l’Azerbaïdjan des pans de territoire qu’elle contrôlait depuis des décennies. Quelque 2000 soldats de la paix russes ont été déployés autour du Nagorny Karabakh.

Ces derniers mois, la tension est de nouveau remontée d’un cran le long de la frontière, Erevan accusant Bakou de chercher à prendre le contrôle de nouveaux territoires, ce que démentent les autorités azerbaïdjanaises.

Depuis mai, l’Arménie et l’Azerbaïdjan mènent des pourparlers, sous l’égide de la Russie, pour la délimitation et la démarcation de leurs frontières communes.

Pour sa part, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, n’a pas commenté l’idée du premier ministre arménien Nikol Pashinyan de déployer des postes de patrouille frontaliers russes le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, rapporte l’agence de presse publique russe TASS.

«Les contacts avec Erevan se poursuivent, je n’ai plus rien à ajouter», a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Il a déclaré que la Russie a fait beaucoup d’efforts pour rétablir le régime de cessez-le-feu à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, ajoutant que les travaux se poursuivent.

« Hier, une escalade a été signalée à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Vous savez que les représentants de la Russie ont fait beaucoup d’efforts pour rétablir le régime de cessez-le-feu. Les travaux se poursuivent, la Russie poursuit ses contacts avec Erevan et Bakou afin d’assurer pleinement la mise en œuvre des déclarations trilatérales », a déclaré Peskov.

*Avec AFP