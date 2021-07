Aux États-Unis, l’Inspection générale pour l’Afghanistan brosse un portrait très sombre de la situation

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Aux États-Unis, l’Inspection générale spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) brosse un portrait très sombre, pour ne pas dire désespéré, de la situation: le pays est confronté à une «crise existentielle» après une augmentation continue des attaques des talibans qui a commencé bien avant le retrait des troupes américaines du pays, déclare aujourd’hui l’agence gouvernementale américaine de surveillance.

Il semble, toujours selon ce rapport, que la gravité de la situation ait été caché au public jusqu’à la publication de ce rapport.

Chaque trimestre depuis que les États-Unis et les talibans ont signé un accord de paix en février 2020 a montré une augmentation marquée des attaques ennemies par rapport aux mêmes périodes des années précédentes, selon un rapport de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan. Les données de l’OTAN sur les augmentations étaient cachées au public depuis décembre 2019, selon le rapport.

Entre mars et mai, les forces ennemies ont mené près de 10 400 attaques, soit plus de 1 000 de plus que celles enregistrées à la même époque l’année dernière et 3 000 de plus qu’à la même période en 2019, selon le rapport.

Chacun des quatre derniers trimestres a vu plus de 10 000 attaques ennemies, selon les données, qui, selon l’OTAN, étaient basées sur les rapports des forces afghanes et pourraient même être plus élevées.

L’année dernière, sous l’administration Trump, les États-Unis ont déclaré que les talibans avaient verbalement accepté de réduire la violence et ont averti que les insurgés en subiraient les conséquences s’ils ne le faisaient pas. Mais les attaques incessantes n’ont rien fait pour arrêter le retrait des forces internationales, qui est presque terminé.

Dimanche, le chef du Commandement central américain (CENTCOM), le général Frank McKenzie, a déclaré aux journalistes à Kaboul que l’armée américaine avait intensifié les frappes aériennes contre les talibans et pourrait continuer de le faire, au moins jusqu’à la fin de la mission de combat américaine en Afghanistan le 31 août. quelques jours avant que le président de l’état-major interarmées, le général de l’armée Mark Milley, ait déclaré que les talibans avaient pris le contrôle d’environ la moitié des quelque 400 districts afghans.

«La tendance générale est clairement défavorable au gouvernement afghan, qui pourrait faire face à une crise existentielle si la tendance n’est pas abordée et inversée», a déclaré l’inspecteur général du SIGAR, John Sopko, dans une lettre accompagnant le rapport de jeudi.

Depuis que les talibans ont lancé leur dernière offensive en mai, l’armée afghane «a semblé surprise et pas prête, et est maintenant sur le dos», a déclaré Sopko.

Le rapport souligne également plusieurs problèmes qui affligent les forces de sécurité afghanes alors qu’elles combattent les talibans.

La plupart des unités de l’armée afghane refusent de mener des missions sans le soutien des forces d’opérations spéciales afghanes, indique le SIGAR. Toujours selon le rapport, lorsque les forces d’opérations spéciales arrivent, elles sont souvent utilisées à mauvais escient pour effectuer des tâches destinées aux forces conventionnelles, comme le dédouanement des routes, la sécurité des points de contrôle et la force de réaction rapide.

Tous les avions afghans sont également mis à rude épreuve depuis le départ de la plupart des troupes internationales en raison des demandes accrues de soutien aérien rapproché, de renseignement, de missions de reconnaissance et de ravitaillement aérien, indique également le SIGAR. Les avions volent au moins 25% au delà de leurs intervalles de maintenance recommandés, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, dit le rapport de l’agence américaine.

Le rapport vient d’être publié après que les Nations Unies ont déclaré plus tôt cette semaine que les mois de mai et juin ont enregistré le plus grand nombre de morts et de blessés de la guerre civile en Afghanistan au cours de ces deux mois depuis 2009, quand on a commencé à en tenir la comptabilité.

2021-07-30-sigar-qr by Jacques Godboutbm on Scribd