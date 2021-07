Biélorussie: la vague d’arrestations est une « répression inacceptable », dit l’ONU

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet a dénoncé jeudi la répression et les nouvelles arrestations d’opposants en Biélorussie, appelant les autorités à les libérer «immédiatement».

«Je suis profondément alarmée par les derniers développements en Biélorussie», a déclaré Mme Bachelet dans un communiqué, au lendemain d’une cascade de perquisitions par les services de sécurité de la Biélorussie d’au moins douze organisations, dont les principaux groupes de défense des droits humains, et de l’arrestation de plusieurs militants.

Les perquisitions ont visé les bureaux d’au moins six ONG (Viasna, Belarusski Helsinki Comitet, Gender Perspectives, Lawtrend, Imena, Human Constanta), selon les signalements de ces structures.

Des descentes de police ont également ciblé les locaux de l’Association des journalistes biélorusses, du parti d’opposition Front populaire, du mouvement dissident «Pour la Liberté», d’un groupe de recherche économique, d’une agence de communication et d’une organisation d’aide aux Bélarusses vivant à l’étranger.

«Une telle répression est totalement inacceptable», a affirmé Mme Bachelet.

🇧🇾 #Belarus: Latest developments once again highlight the blatant disregard of the authorities for the rule of law and human rights.



"Such a crackdown is completely unacceptable" – @mbachelet urges Government to end intimidation and harassment.



👉 https://t.co/GvYRnI40iQ pic.twitter.com/720NZ3xj5N