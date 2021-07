Birmanie: au moins 25 morts lors d’affrontements entre la junte militaire et des opposants

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Au moins vingt-cinq combattants et civils opposés à la junte ont été tués dans des affrontements dans le centre de la Birmanie avec l’armée, ont rapporté dimanche des villageois alors que de plus en plus d’habitants prennent les armes contre le régime après le putsch du 1er février, rapportent les médias locaux.

Depuis le coup d’État militaire qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, le pays est en proie à des troubles qui ont entraîné la mort de près de 890 personnes selon une ONG locale.

AAPP DAILY UPDATE (02/07)



888 killed by this junta



6472 total arrested since coup



5173 currently detained/sentenced



1964 evading arrest warrant



brief https://t.co/N1NhVK1wo9

detained https://t.co/RgnWYo4ZzG

fatalities https://t.co/C97DnljHuB

releases https://t.co/zHmHTxw2yy pic.twitter.com/HvaApqMYwE— AAPP (Burma) (@aapp_burma) July 2, 2021

Dans certaines zones, les civils se sont organisés en «groupes de défense» pour lutter contre la junte, utilisant le plus souvent des fusils de chasse ou des armes artisanales.

La région autour de Saigaing (centre) connaît en particulier une multiplication d’escarmouches entre ces groupes et des militaires. Vendredi, des combats ont éclaté dans le canton de Depayin.

Les Forces de défense du peuple de Depayin (PDF), un groupe armé formé pour résister à la répression des forces de la junte, ont annoncé samedi sur les réseaux sociaux qu’environ 150 soldats sont venus dans le village de Satpyarkyin vers 6 heures du matin vendredi.

Cela a déclenché un affrontement entre les membres du PDF et les forces du régime qui a duré jusqu’à environ 10 heures du matin. Les combats ont ensuite repris vers 14 heures et se sont poursuivis pendant quatre heures, selon le communiqué.

Around 10,000 people have reportedly fled the area following clashes between regime troops and local resistance fighters that began on Friday#WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/BtZ1xpmbnl — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) July 4, 2021

L’Agence France-Presse rapporte de son côté, après avoir interrogé un témoin qui a aidé à ramasser les corps autour de Depayin, que les villageois ont attendu le lendemain pour quitter leurs maisons et compter les victimes. «Nous avons d’abord trouvé neuf corps que nous avons enterrés» dès samedi, a déclaré, ajoutant que huit victimes supplémentaires avaient été retrouvées par une autre équipe. Dimanche, huit nouveaux corps ont été découverts. Les victimes sont des membres des PDF et des civils locaux, selon un habitant de Depayin.

«J’ai remarqué que la plupart ont été abattus d’une balle dans la tête», assuré le témoin interrogé par l’agence de presse., une observation confirmée par une autre personne ayant participé aux inhumations.

Selon cette même source, la présence militaire s’intensifie dans la région, entraînant le déplacement des milliers d’habitants qui craignent une nouvelle attaque.

Environ 10 000 habitants de 11 villages du canton de Depayin ont fui leurs maisons depuis le début du raid vendredi matin.

«Tout le monde a fui parce que les soldats faisaient des raids non seulement dans les villages, mais aussi dans la forêt environnante», a déclaré un habitant. «Les personnes âgées ont tellement de problèmes maintenant. Les jeunes les emportent dans des charrettes à vaches ou sur leur dos».

La BBC, dans sa version en langue birmane, a fait état d’un bilan similaire.

Selon les médias locaux, depuis avril, les troupes de la junte ont été fréquemment déployées dans les villages des communes de Depayin, Yinmabin, Kani, Taze, Ayataw et Mingin, qui ont opposé une forte résistance au coup d’État militaire du 1er février.

Les médias d’État ont assuré quant à eux que ce vendredi dans le canton de Depayin des militaires en patrouille avaient été pris dans une embuscade. Selon le quotidien gouvernemental Global New Light of Myanmar, les soldats ont repoussé des «terroristes armés» et retrouvé par la suite «quatre mortiers et six armes à feu ».

Lors d’une autre attaque dans la région de Sagaing, un membre des forces de sécurité a été tué et les autorités «travaillent à assurer la stabilisation de la région», ajoute le journal publié par le ministère de l’Information de Birmanie, aux mains de la junte.

Mais, malgré les menaces de répression, des manifestants descendent toujours quotidiennement dans les rues pour défier le régime militaire. Dimanche à Sagaing, des habitants ont organisé de courts rassemblements, faisant le salut à trois doigts, symbole de résistance.

Le peuple birman continue de braver les balles et les arrestations pour exprimer son opposition au régime militaire. Des fonctionnaires – enseignants, infirmières, médecins, administrateurs locaux et autres – ont quitté leur emploi, refusant de soutenir les institutions qui servent la junte. D’autres ont pris les armes pour lutter contre la terreur.

*Avec AFP