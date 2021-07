Californie: deux hommes liés à des milices d’extrême droite planifiaient une attaque contre les démocrates

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Deux Américains liés à des milices d’extrême droite, dont un ex militaire, ont été inculpés pour avoir planifié une attaque contre des bureaux du parti démocrate en Californie, a annoncé ce vendredi le département de la Justice.

#BREAKING: Ian Rogers and Jarrod Copeland have been indicted for a conspiracy to attack the Democratic Headquarters in #Sacramento with incendiary devices. The #FBI arrested Copeland in Sacramento yesterday. Thanks to @FBISacramento and @NapaSheriff. — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) July 16, 2021

Ian Rogers, un garagiste de 45 ans, avait été arrêté en janvier en possession d’un vaste arsenal et reste détenu depuis son interpellation. Jarrod Copeland, 37 ans, membre du groupuscule radical des Three Percenters.

Frustrés par l’issue de la présidentielle de 2020, les deux hommes avaient décidé d’attaquer des cibles démocrates dans l’espoir de «commencer un mouvement qui fasse chuter le gouvernement», selon les documents judiciaires rendus publics vendredi.

Les procureurs ont déclaré que les deux hommes voulaient lancer un «mouvement» pour renverser le gouvernement.

Le président sortant Donald Trump, qui n’a cessé d’assurer sans preuve être victime de fraude électorale, «a besoin de notre aide», avait notamment écrit Ian Rogers à son comparse lors d’un échange sur une messagerie cryptée et reproduit dans ces documents.

«J’ai vraiment envie de faire sauter un bâtiment démocrate», avait-il ajouté lors d’une autre conversation en janvier, quelques jours après l’assaut de partisans du milliardaire républicain sur le siège du Congrès.

«Je suis d’accord», «prépare l’attaque», lui avait répondu Jarrod Copeland.

Les deux hommes espéraient aussi recruter d’autres personnes pour leur cause et ont même contacté un autre groupe de miliciens d’extrême-droite, les Proud Boys, pour tenter de rallier leur soutien.

Les «Three Percenters»

«Les Three Percenters constituent un «mouvement patriote» américain d’extrême-droite organisé en milices armées et en groupes paramilitaires prônant la résistance contre le gouvernement fédéral des États-Unis qui, selon eux, est illégitime.

«Le nom du mouvement a pour origine la croyance que seulement trois pour cent des habitants des Treize colonies ont combattu lors de la révolution américaine.

Un homme porte un patch des Three Percenters lors d’un rassemblement des Proud Boys à Portland, Oregon, le 26 septembre 2020. (Getty Images)

«Des filiales du mouvement se sont développées en dehors des États-Unis dont, notamment, au Québec et en Ontario.

«Un expert canadien, Maxime Fiset, ancien néo-nazi qui travaille avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, créé en 2015 par la Ville de Montréal avec l’appui du gouvernement du Québec, considère le groupe comme ‘le groupe extrémiste le plus dangereux au Canada’ »

Démocrates, Twitter et Facebook ciblés

Les deux hommes avaient envisagé plusieurs cibles, dont la résidence du gouverneur démocrate de Californie ou les sièges des géants de la technologie Twitter et Facebook, mais s’étaient finalement mis d’accord pour commencer par incendier le siège du parti à Sacramento.

Après, «on verra ce qui se passe. Le 20, on part en guerre», avait conclu Ian Rogers en référence à la cérémonie d’investiture du président démocrate, le 20 janvier.

Cinq jours avant l’échéance, les adjoints du shérif du comté de Napa ont arrêté Rogers et ont saisi entre 45 et 50 armes à feu, dont des fusils d’assaut et trois mitrailleuses. Ils ont également confisqué cinq bombes artisanales et environ 15 000 cartouches.

L’acte d’accusation indique également que Copeland a tenté de supprimer les enregistrements de ses messages avec Rogers.

Après avoir appris l’arrestation de son complice, Copeland a contacté un chef de groupe de la milice pour l’informer de la situation et le chef lui a dit de changer d’application de messagerie et de tout supprimer.

Les enquêteurs ont malgré tout fini par remonter jusqu’à lui et, deux jours plus tard, les policiers ont perquisitionné le domicile de Jarrod Copeland à Sacramento qui, entre-temps, avait toutefois effacé les conversations de son téléphone.

Le gouvernement affirme que Copeland représente un danger pour la communauté et a demandé qu’il reste détenu dans l’attente de son procès.

Selon les procureurs, Copeland a rejoint l’armée américaine en 2013, mais a été arrêté à deux reprises pour désertion avant de recevoir une libération «autre qu’honorable» en novembre 2016. C’est après sa libération des forces armées américaines qu’il a rejoint un chapitre des Three Percenters.

«L’appartenance de Copeland à une milice antigouvernementale et ses motivations pour planifier ces attaques sont pertinentes car elles ne sont pas éphémères ou le produit d’un affront unique, mais passé», ont expliqué les procureurs. Au contraire, «Ses sentiments sont profondément ressentis et de longue date et reflètent la conviction que le gouvernement est illégitime.»

Les deux hommes maintenant passibles de 20 ans d’emprisonnement

Les deux hommes ont été inculpés cette semaine par un grand jury notamment pour «complot en vue d’incendier un bâtiment», une peine passible d’un maximum de 20 ans de prison.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine légale maximale de 20 ans d’emprisonnement, une peine de trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $ pour l’accusation de complot. De plus, Rogers encourt un maximum de 10 ans de prison pour une accusation reliée aux armes armes et Copeland encourt un maximum de 20 ans de prison pour l’accusation de destruction de preuves.

C’est le procureur adjoint des États-Unis Frank Riebli du district nord de Californie et le procureur David Cora de la section antiterroriste de la Division de la sécurité nationale qui sont chargés de cette affaire.

Rogers fait également face à de nombreuses accusations d’État découlant de sa possession de bombes artisanales et de mitrailleuses, et de sa possession de fusils d’assaut interdits par la loi californienne, et est poursuivi pour ces infractions par le bureau du procureur du comté de Napa.

*Avec AFP