Chine contre États-Unis: les forces américaines paralysées lors d’un jeu de guerre

Les forces américaines ont été paralysées lors d’un jeu de guerre classifié en octobre 2020 qui avait été conçu pour tester leurs capacités contre un adversaire tel que la Chine, ce qui a depuis incité le Pentagone à réorganiser ses plans de combats, a déclaré récemment le vice-chef d’état-major de la Défense des États-Unis, le général John Hyten, rapporte aujourd’hui le Stars and Stripes, un journal officiel des forces américaines.

Ce jeu de guerre a ainsi révélé des vulnérabilités inquiétantes si jamais les forces américaines devaient affronter un adversaire sophistiqué comme la Chine que le Pentagone essaie depuis de corriger, a déclaré cette semaine le général Hyten.

«Sans exagérer le problème, les forces américaines ont lamentablement échoué», a déclaré lundi le général à l’Emerging Technologies Institute de Washington à propos du plan de bataille américain lors de cet exercice.

