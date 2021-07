Frappes aériennes sur Gaza en réponse à des lancers de ballons incendiaires

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Israël a mené des attaques aériennes sur la bande de Gaza dimanche après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l’enclave palestinienne qui ont causé des feux de brousse.

Les frappes, qui n’ont fait aucune victime, ont pris pour cible une zone non habitée dans le nord de l’enclave et un site d’entraînement du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, à Khan Younes (sud), ont indiqué des sources sécuritaires palestiniennes.

In response to arson balloons launched toward Israel, we struck a Hamas military base containing infrastructure and means used for terror activity.



The base was near civilian sites in Gaza, including a school.



We will continue to respond to any terror attempts from Gaza. pic.twitter.com/GO34iYKMfl