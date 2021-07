Harcèlement d’un dissident: la justice américaine inculpe deux Chinois

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir inculpé deux ressortissants chinois supplémentaires pour leur rôle dans une opération baptisée «Fox Hunt» qui, sous couvert de lutte contre la corruption, vise des opposants réfugiés à l’étranger.

En octobre, plusieurs «agents» chinois avaient été inculpés, et cinq arrêtés sur le sol américain, pour avoir mené une campagne d’intimidation contre un de leur compatriote installé aux États-Unis.

Un nouvel acte d’accusation, publié jeudi, vise deux Chinois supplémentaires, dont une procureure de 50 ans, Tu Lan, soupçonnée d’être venue aux États-Unis en 2017 pour diriger cette « campagne de harcèlement ».

Nine Individuals Charged in Superseding Indictment with Conspiring to Act as Illegal Agents of the People’s Republic of Chinahttps://t.co/byTOnomcYu