Irak: attaque à la roquette contre une base abritant des Américains

Trois roquettes ont visé lundi une base aérienne irakienne de l’ouest désertique abritant des soldats américains, a indiqué la coalition internationale antidjihadiste, un type d’attaque attribué par Washington aux alliés en Irak de son grand ennemi iranien.

L’attaque a visé la base d’Aïn al-Assad, située à Anbar, province de l’ouest de l’Irak, selon un porte-parole de la coalition, le colonel Wayne Marotto, qui n’a pas fait état de victime.

« Les roquettes ont atterri dans le périmètre de la base. Il n’y a pas de blessés et les dégâts sont en cours d’évaluation », a-t-il ajouté.

