Joe Biden a choisi son nouvel ambassadeur au Canada

Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd’hui avoir nommé David Cohen, un cadre du secteur technologique qui a déjà été chef de cabinet du maire de Philadelphie, pour être son ambassadeur au Canada.

Les ambassadeurs des États-Unis sont nommés par le président des États-Unis, qui peut les révoquer à tout moment, et confirmés par le Sénat américain. Comme les ambassades sont rattachées au Département d’État des États-Unis, les ambassadeurs rapportent directement au Secrétaire d’État des États-Unis.

Les États-Unis maintiennent une présence officielle au Canada depuis 1883. L’ambassadeur américain à Ottawa veille également aux opérations des consulats des États-Unis à Halifax, Québec, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. En plus de l’ambassadeur, l’ambassade des États-Unis à Ottawa, situé au 490 Sussex Drive, abrite à peu près 225 agents et membres du personnel.

David Cohen n’est pas étranger à la politique américaine et c’est lui qui a organisé chez lui à Philadelphie la première levée de fonds officielle pour la campagne présidentielle de Biden en avril 2019.

L’arrivée de Biden et ses liens personnels avec Trudeau ont apaisé les tensions entre le Canada et les États-Unis après quatre années tumultueuses sous l’administration Trump. David Cohen, s’il est confirmé par le Sénat, arriverait ainsi à Ottawa au moment où les liens entre la Maison Blanche et le bureau du premier ministre Justin Trudeau se sont resserrés.

Depuis l’arrivée de Biden à la Maison-Blanche, les deux voisins se sont engagés à coopérer dans un certain nombre de domaines. Le président Biden et le premier-ministre Trudeau ont d’ailleurs tenu une importante réunion virtuelle en février et ont établi une «feuille de route» d’engagements bilatéraux.

Biden s’est entre autres engagé à travailler avec Ottawa jusqu’à ce que deux Canadiens emprisonnés en Chine soient libérés.

La fermeture de la frontière commune canado-américaine en raison de la Covid 19 est le sujet de l’heure, mais plusieurs autres questions occuperont le nouvel ambassadeur, en particulier les questions commerciales et économiques, notamment la politique «Buy America» de l’administration Biden, le Canada désirant être inclus dans celle-ci pour garder son accès au marché américain.

Mais, quelques soient les différences entre nous et nos voisins du sud, la nomination de Davis Cohen, qui a l’oreille du président américain, semble de bon augure.

Le président américain Joe Biden a annoncé le 21 juillet 2021 avoir nommé David Cohen, un cadre de Comcast, un groupe de médias américain dont le siège est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour être son ambassadeur au Canada. (Comcast)

David L. Cohen, candidat au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Canada (Source: Maison-Blanche)

David L. Cohen est conseiller principal du PDG de Comcast Corporation, après avoir occupé le poste de vice-président exécutif principal où il a dirigé un vaste portefeuille de responsabilités, notamment les communications d’entreprise, les affaires juridiques, les affaires gouvernementales et réglementaires, les affaires publiques, l’administration d’entreprise, l’immobilier et la sécurité, et l’impact sur la communauté. David Cohen a également été le premier directeur de la diversité de l’entreprise. Avant de rejoindre Comcast, Cohen a été associé et président de Ballard Spahr Andrews & Ingersoll, LLP. Avant cela, il a été chef de cabinet de l’honorable Edward G. Rendell, maire de la ville de Philadelphie. Cohen siège à de nombreux conseils d’administration à but non lucratif, notamment en tant que membre du conseil d’administration et du comité exécutif de Penn Medicine, du conseil d’administration et du comité exécutif de la Chambre de commerce du Grand Philadelphie et du conseil national de la National Urban League. De plus, il est président du conseil national de City Year et de son comité exécutif. Cohen a reçu de nombreux prix pour ses activités civiques et caritatives. Il a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université Drexel. Rider University, Rowan University et Rohrer College of Business. Cohen est diplômé du Swarthmore College avec un BA et un JD (Juris Doctor) de la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie avec distinction.

Le président américain a aussi désigné aujourd’hui Victoria Reggie Kennedy, une éminente avocate de Washington et veuve du sénateur américain Ted Kennedy, pour être son envoyée en Autriche, Jamie Harpootlian, actuellement conseiller juridique du cabinet d’avocats Richard A. Harpootlian, P.A., pour occuper le poste d’ambassadeur en Slovénie et John R. Bass, au poste de sous-secrétaire d’État à la gestion.

