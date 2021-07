Joe Biden recevra le président ukrainien le 30 août: au menu, la Crimée et le Donbass

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président américain Joe Biden compte réaffirmer le soutien « inflexible » de Washington à Kiev en recevant son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le 30 août à la Maison-Blanche, a annoncé mercredi la Maison-Blanche dans un communiqué.

« Cette visite sera l’occasion de réaffirmer le soutien inconditionnel des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, face à l’actuelle agression menée par la Russie en Crimée et dans la région du Donbass », a précisé le communiqué de la porte-parole de la présidence américaine, Jennifer Psaki..

Sur Twitter, Volodymyr Zelensky a également dit vouloir évoquer la Crimée, « la paix dans le Donbass », mais aussi l’énergie, « la sécurité de l’Ukraine » et son développement économique, dans ce qui promet selon lui d’être « une rencontre importante et fructueuse ».

Look forward to a substantive & productive meeting with @POTUS on Aug 30. 🇺🇸is our top strategic partner. We will have frank & vibrant discussion regarding serious security threat NS2 poses to 🇺🇦, peace in #Donbas, return of #Crimea & the economic development challenges 🇺🇦 faces