La Cérémonie d’installation de Mary Simon comme gouverneure générale aura lieu le 26 juillet

Le gouvernement du Canada présentera la cérémonie d’installation de la 30e gouverneure générale du Canada, Mme Mary Simon, O.C., O.Q., le 26 juillet à 11 h (HAE). Mme Simon, une Inuk née à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik (Québec), sera la première gouverneure générale d’origine autochtone.

La cérémonie d’installation se déroulera à l’édifice du Sénat du Canada. Compte tenu de la pandémie actuelle, la cérémonie aura lieu devant un nombre limité de participants afin de respecter les consignes des autorités locales de santé publique.

La cérémonie comprendra l’assermentation; la présentation des distinctions honorifiques canadiennes et du Grand Sceau du Canada; et une allocution de la nouvelle gouverneure générale. Elle mettra en valeur les sujets chers à la gouverneure générale désignée, dont la réconciliation et la jeunesse. L’installation comprendra également des prestations d’artistes qui reflèteront la diversité et la dualité linguistique canadiennes. Enfin, la cérémonie comportera des éléments artistiques et cérémoniels autochtones.

Après la cérémonie, Mme Simon se rendra au Monument commémoratif de guerre du Canada où elle passera la garde en revue et déposera des fleurs en hommage aux Canadiens et Canadiennes morts au combat. Il s’agira de sa première activité officielle à titre de gouverneure générale et de commandante en chef du Canada.

La cérémonie et la visite au Monument commémoratif de guerre du Canada seront diffusées en direct et disponibles sur le site du ministère du Patrimoine canadien.

Les préparatifs de l’installation du 26 juillet progressent et le personnel de Rideau Hall travaille sans compter pour rendre cet événement historique mémorable pour les Canadiens et Canadiennes partout au pays.



Un aide de camp prépare les colliers de fonction. pic.twitter.com/wHGWYoQeLW — GG Rideau Hall | GG Citadelle (@RideauHall) July 16, 2021

Faits en bref

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de M me Simon au poste de gouverneure générale le 6 juillet 2021.

Simon au poste de gouverneure générale le 6 juillet 2021. Le ministère du Patrimoine canadien est le ministère fédéral responsable des cérémonies d’État, dont la cérémonie d’installation des gouverneurs généraux. Le Ministère partage cette responsabilité avec plusieurs organismes fédéraux, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, le Sénat du Canada et le ministère de la Défense nationale.

Les détails de la cérémonie d’installation sont affichés sur le site Web de Patrimoine canadien.

En raison des travaux de rénovation en cours aux édifices du Parlement, la cérémonie se déroulera dans la chambre du Sénat installée temporairement à l’ancienne gare centrale d’Ottawa. Normalement, les cérémonies d’installation ont lieu au Sénat sur la colline du Parlement.

