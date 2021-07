La leader inuite et diplomate Mary Simon sera notre prochaine gouverneure générale

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le premier ministre Justin Trudeau a choisi pour pourvoir le poste laissé vacant il y a près de six mois par l’ex-astronaute Julie Payette. la leader inuit Mary Simon qui deviendra ainsi la 30e gouverneure générale du Canada.

Elle succède à Julie Payette, qui a démissionné le 21 janvier dernier avant la fin de son mandat après la publication d’un rapport dévastateur le milieu de travail «toxique» qu’elle avait instauré à Rideau Hall durant son règne de trois ans. Jusqu’à la nomination de Mme Simon, c’était le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, qui assumait certaines de ses fonctions sur une base intérimaire à titre d’« administrateur du gouvernement ».

Mary J. May Simon, née en 1947 à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik dans le nord du Québec, qui devient aujourd’hui la gouverneure générale désignée du Canada, est une ancienne diplomate canadienne et actuellement membre de l’Institut arctique de l’Amérique du Nord.

Au début de sa carrière, elle a été productrice et présentatrice pour CBC North, puis est entrée dans la fonction publique en tant que secrétaire du conseil d’administration de la Northern Quebec Inuit Association.

Mary Simon a été le premier ambassadeur du Canada pour les affaires circumpolaires et a été l’un des principaux négociateurs lors de la création du Conseil de l’Arctique. Elle a également été plus tard ambassadrice au Danemark.

En direct: Le premier ministre fait une annonce importante.https://t.co/iOnafKPDLz — PMcanadien (@PMcanadien) July 6, 2021

«Aujourd’hui, après 154 ans [d’existence], notre pays franchit une étape historique. Je ne peux penser à une meilleure personne pour être à la hauteur de ce moment », a déclaré aujourd’hui le premier ministre Trudeau en faisant cette annonce au Musée canadien de l’Histoire, à Gatineau.

«Tout au long de sa carrière, que ce soit dans la protection de l’Arctique, comme défenseure des droits et de la culture des Inuits ou comme animatrice de radio avec CBC, Mme Simon a fait preuve de service dévoué », a dit le premier ministre.

«Je sais que Mme Simon donnera vie à sa vision d’un Canada plus fort pour tous lorsqu’elle occupera cette haute fonction. De ses années d’expérience aux nombreux honneurs qu’elle a reçus, Mme Simon lutte depuis longtemps pour un pays juste et équitable pour tous », a-t-il ajouté.

Le processus de sélection a été éclairé par les conseils du Groupe consultatif pour la sélection du prochain gouverneur général. Le Groupe avait pour mandat d’évaluer les candidatures reçues et de soumettre au premier ministre une liste restreinte de Canadiens exceptionnels afin de pourvoir le poste.

Mme Simon, dont les premiers mots ont été prononcés en inuktitut avant de poursuivre en anglais, s’est dite « honorée » et « prête » à être la première autochtone à s’installer à Rideau Hall pour représenter la Couronne. Mary Simon ne maîtrise pas la langue française, a-t-elle noté, parce qu’on l’a «privée de l’opportunité d’apprendre le français» au cours de son éducation dans le Nord québécois.

«J’espère que tous les Canadiens se sentent concernés par ce moment [historique]», a déclaré la nouvelle gouverneure générale.

«En tant que monarchie constitutionnelle formée d’un Parlement comprenant le souverain, le Sénat et la Chambre des communes, le Canada est doté d’une des formes de gouvernement les plus stables et durables au monde», explique le communiqué du bureau du premier ministre cette nomination. «Le gouverneur général joue un rôle en constante évolution qui a été créé avant la Confédération. Il agit au nom du souverain, qui est le chef d’État du Canada. Entre autres responsabilités, le gouverneur général s’acquitte d’obligations constitutionnelles, occupe la fonction de commandant en chef, représente le Canada au pays et à l’étranger, encourage l’excellence et travaille à rapprocher les Canadiens».

Le processus de sélection, explique aussi le bureau du premier ministre, a été éclairé par les conseils du Groupe consultatif pour la sélection du prochain gouverneur général. Le Groupe avait pour mandat d’évaluer les candidatures reçues et de soumettre au premier ministre une liste restreinte de Canadiens exceptionnels afin de pourvoir le poste.

Voir le communiqué du bureau du premier ministre: Le premier ministre annonce l’approbation par la Reine de la prochaine gouverneure générale du Canada >>