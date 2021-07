Le chef des talibans détaille les engagements de l’«Émirat islamique» de retour au pouvoir

Temps de lecture estimé : 7 minutes

«Malgré l’avancée et les victoires militaires» enregistrées ces deux derniers mois, le chef des talibans a répété dimanche rester «résolument favorable à un règlement politique» en Afghanistan, dans un message à l’occasion de la fête de l’Aïd el Adha, la plus importante des fêtes musulmanes, où, plus prêt chaque jour de la victoire, il détaille maintenant les engagements d’un futur «Émirat islamique» au pouvoir à Kaboul.

«Au lieu de compter sur les étrangers, résolvons nos problèmes entre nous [Afghans] et sauvons notre patrie de la crise qui prévaut », poursuit Hibatullah Akhundzada dans ce message à l’occasion de la fête musulmane du Sacrifice qui dure trois jours à partir du 20 juillet.

Sur fond d’offensive tous azimuts des insurgés contre les forces afghanes, des délégations du gouvernement afghan et des talibans ont repris samedi à Doha, au Qatar, des pourparlers entamés en septembre et restés jusqu’ici au point mort.

«Nous sommes, de notre côté, déterminés à trouver une solution via des discussions, mais le camp d’en face continue de perdre du temps», affirme Hibatullah Akhundzada dans son message.

Message of felicitation of the esteemed Amir-ul-Mumineen Sheikh-ul-Hadith Mawlawi Hibatullah Akhundzada (HA) on the occasion of Eid-ul-Adhahttps://t.co/CNoYtIC5Oz pic.twitter.com/VeWl5fEVGi — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 18, 2021

Mais dans une déclaration officielle la veille, le 17 juillet, les talibans, qui considèrent désormais représenter bien davantage le peuple afghan que le gouvernement de Kaboul, avaient invité «l’administration de Kaboul» à oublier «sa prétention à être le gouvernement légitime de l’Afghanistan»

Lancée début mai, à la faveur de l’entame de retrait définitif des forces étrangères du pays, l’offensive des insurgés n’a rencontré qu’une faible résistance de la part des forces afghanes et leur a permis de s’emparer de vastes territoires ruraux d’Afghanistan et d’importants postes-frontière avec l’Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Pakistan.

Privées du crucial soutien aérien américain, les forces du gouvernement afghan ne contrôlent plus essentiellement que les axes majeurs et les capitales provinciales.

Certaines sont encerclées par les insurgés mais ceux-ci n’ont pas lancé récemment d’offensive majeure contre ces villes, à l’exception d’une brève incursion en juillet dans Qala-i-Naw, capitale de la province de Badghis, dont ils ont été chassés après plusieurs jours de combats.

Le message du chef des talibans ne fait aucune mention d’un cessez-le-feu à l’occasion de l’Aïd el Adha. Au cours des années, les insurgés ont parfois annoncé des trêves à l’occasion des fêtes musulmanes.

Les engagements des talibans de retour au pouvoir

Dans son message aujourd’hui, le chef des talibans déroule ensuite une série d’engagements d’un futur «Émirat islamique» au pouvoir à Kaboul [L’Émirat islamique était le nom du régime taliban qui dirigea l’Afghanistan entre 1996 et 2001 et en fut chassé par une coalition internationale menée par les États-Unis, après son refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, dans la foulée des attentats du 11-Septembre].

«Nous voulons de bonnes et fortes relations diplomatiques, économiques et politiques […] avec tous les pays du monde, dont les États-Unis» et «nous assurons totalement les pays voisins, de la région et du monde, que l’Afghanistan ne permettra à personne de menacer la sécurité d’aucun autre pays depuis son sol», affirme Hibatullah Akhundzada.

Dans le même esprit que les communications des talibans depuis le début de cette campagne, le chef des talibans dans ce message aujourd’hui se veut rassurant et présente l’Émirat islamique comme un futur gouvernement sérieux et responsable:

Il fait la promotion de l’alphabétisation et assure que «l’Émirat islamique veillera particulièrement et s’efforcera de créer un environnement approprié à l’éducation des filles dans le cadre de la grandiose loi islamique », alors que sous leur régime les filles étaient interdites d’école et les femmes de travailler.

Même si elles n’ont jamais été revendiquées, de nombreuses attaques contre des écoles ont également été attribuées aux talibans ces 20 dernières années.

Le chef des talibans assure les journalistes de son « engagement pour la liberté d’expression, dans la limite de la Charia et des intérêts nationaux » et affirme vouloir travailler avec les ONG internationales du secteur de santé.

Il répète également promettre d’assurer la sécurité des diplomates, ambassades, consulats, organisations humanitaires et investisseurs étrangers.

Il convient toutefois de noter que les engagement des responsables talibans, aujourd’hui comme par le passé, sont toujours conditionnels à ce que tout se fasse dans le respect de la charia, sachant que les talibans ont de celle-ci une interprétation rigoriste et que le rétablissement d’un État islamique dans le respect strict de la loi islamique est la raison d’être de leur mouvement.

D’autant plus qu’il est difficile d’oublier qu’Hibatullah Akhundzada, aujourd’hui à la tête des talibans, est réputé être un érudit religieux pur et dur et celui qui, chef des tribunaux islamiques des talibans, aurait publié la majorité des fatwas des talibans.

Extraits du message d’Hibatullah Akhundzada

Nous recherchons de bonnes et solides relations diplomatiques, économiques et politiques dans le cadre d’interactions réciproques et d’accords mutuels avec tous les pays du monde, y compris l’Amérique suite au retrait de toutes les forces étrangères, et considérons ces relations bénéfiques pour toutes les parties.

Nous assurons pleinement les pays voisins, régionaux et mondiaux que l’Afghanistan ne permettra à personne de constituer une menace pour la sécurité d’un autre pays utilisant notre sol. Et nous exhortons également les autres pays à s’abstenir de toute ingérence dans nos propres affaires intérieures.

L’Émirat islamique accorde une attention particulière aux programmes d’alphabétisation. Si notre nation ne parvient pas à s’améliorer sur le plan éducatif, nous ne progresserons pas tant sur le plan social qu’économique. Maintenir les établissements d’enseignement opérationnels pour l’indépendance économique et l’autosuffisance, former nos enfants dans tous les domaines éducatifs, et surtout les enseigner et les former aux affaires religieuses et progresser dans les sciences modernes sont des éléments dont l’Émirat islamique reconnaît et s’efforce de promouvoir l’importance.

Fournir des services de santé dans les limites des ressources disponibles est également le devoir de l’Émirat islamique pour lequel la Commission de la santé a été affectée. Notre instruction pour eux est de maintenir toutes les cliniques et centres de santé opérationnels dans toutes les localités possibles, en particulier dans les zones nouvellement libérées, d’élargir et de se concentrer sur les questions liées à la santé, de rester en contact permanent avec les ONG et les organisations internationales de santé, et d’exercer des efforts supplémentaires efforts pour étendre les capacités de santé et fournir des services supplémentaires à vos compatriotes.

En ce qui concerne les droits des citoyens, l’Émirat islamique s’engage à accorder à tous les compatriotes leurs droits parce que l’Islam nous commande de sauvegarder et de donner à chacun les droits qui lui sont dus. De plus, l’Émirat islamique accordera une attention particulière et s’efforcera de créer un environnement approprié pour l’éducation des femmes dans le cadre de la sublime loi islamique.

L’Émirat islamique est attaché à la liberté d’expression dans les limites de la charia et des intérêts nationaux. Les journalistes doivent poursuivre leurs activités en gardant à l’esprit ces deux facteurs importants et en adhérant aux principes du journalisme.

Tous les efforts doivent être faits pour répondre aux besoins des indigents, des orphelins, des handicapés, des familles de prisonniers et d’autres personnes nécessiteuses dans le pays. L’Emirat islamique a assigné une commission spéciale pour cette couche et l’a chargée d’apporter une assistance dans la mesure des moyens disponibles aux indigents, aux familles des orphelins et des veuves, et à d’autres personnes dans le besoin.

Nous assurons à tous les diplomates étrangers, ambassades, consulats, organisations humanitaires et investisseurs qu’ils ne rencontreront aucun problème de notre côté, nous déploierons plutôt tous les efforts pour leur protection et leur sécurité. Leur présence est un besoin de notre pays qui ne peut être ignoré, c’est pourquoi ils doivent continuer leur travail avec la tranquillité d’esprit et ne pas ressentir d’appréhension face aux avancées et au pouvoir des moudjahidines.

Nous appelons toutes les parties internes à ne rechercher aucune inimitié avec qui que ce soit et nos bras restent ouverts à tous. L’Afghanistan est notre foyer commun et s’ils acceptent notre demande d’un système islamique pur, nous accepterons également tous leurs droits et demandes légitimes, et ferons bon usage de leurs capacités dans la réhabilitation de la patrie.

Notre message aux soldats et aux diverses nouvelles formations militaires se tenant dans les rangs de l’opposition est de cesser les combats et la résistance, de nous rejoindre comme les milliers d’autres soldats qui ont profité de l’ouverture offerte par l’Émirat islamique et ont subi un traitement digne, afin que vous peut aussi être à l’abri des dangers de ce monde et de l’au-delà, et ne plus être une cause de destruction de notre pays.

La guerre de l’information

Les pourparlers entre les délégations de haut rang de la République islamique d’Afghanistan et des talibans se sont poursuivis pour la deuxième journée au Qatar, les discussions tournant en rond, le gouvernement de Kaboul continuant à demander la fin des violences et les talibans demandant encore la libération de 7 000 des leurs. (Tolo)

Depuis que Washington a annoncé l’an dernier le départ définitif des troupes étrangères d’Afghanistan, au terme d’un accord avec les talibans, ceux-ci tentent d’afficher une image plus moderne et modérée, notamment vis-à-vis de l’étranger.

Parallèlement à la conquête du territoire par les talibans, la guerre de l’information se poursuit en Afghanistan même où les talibans tentent de gagner le cœur des Afghans, le meilleur exemple étant la prise de Spin Boldak dans province de Kandahâr près de la frontière du Pakistan le 15 juillet à l’occasion de laquelle, comme après chacune des victoire depuis le début de cette camapgne en mai, les talibans ont inondé les réseaux sociaux d’images rassurantes, leur porte-parole Zabihullah Moujahid, écrivant ce jour là sur Twitter que «Les habitants du district de Boldak ont ​​poussé un soupir de soulagement avec l’arrivée des moudjahidines», et ajoutant, vidéo à l’appui, que «Tout se passe normalement dans le quartier, les magasins et les centres commerciaux sont ouverts, les gens se déplacent dans la ville en toute confiance et tous les aspects de la vie se déroulent normalement».

En outre, les talibans semblent opérer depuis longtemps sous une chaîne de commandement unique et efficace, menant des campagnes militaires d’ampleur, malgré des rumeurs persistantes de désaccords au sein de leurs dirigeants.

La question de l’influence qu’auront les dirigeants talibans sur les commandants sur le terrain et s’ils seront capables de leur faire respecter un potentiel accord de paix reste posée, mais, pour le moment, les talibans se montent unis et disciplinés.

Pendant ce temps, alors qu’une grande partie des campagnes afghanes restent très traditionalistes, l’inquiétude grandit dans la capitale et au sein de l’élite éduquée et des femmes face à l’avancée des talibans, qui se sont récemment rapprochés de Kaboul, et de leur possible, voire même probable retour au pouvoir, susceptible d’annihiler 20 ans de progrès.

*Avec AFP

