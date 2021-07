Le NCSM Margaret Brooke, deuxième nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique est livré au Canada

Temps de lecture estimé : 5 minutes

*Communiqué

Au nom du ministre de la Défense Harjit S. Sajjan, Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne, et Andy Fillmore, député de Halifax, ont souligné aujourd’hui une autre étape importante dans l’arrivée de la future flotte de la MRC avec la livraison de son deuxième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA), le futur Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Margaret Brooke.

À l’appui de la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada continue de livrer les navires modernes, fonctionnels et efficaces dont la Marine royale canadienne (MRC) a besoin pour soutenir ses opérations, tout en rebâtissant l’industrie maritime du Canada avec la création de centaines de nouveaux emplois dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Il y a du nouveau à l’arsenal de la @CFBHalifax! 👀

Nous avons aujourd’hui accueilli avec fierté le futur #NCSMMargaretBrooke. 1/3https://t.co/ytnRK7w0wb pic.twitter.com/zGoWhbu5BZ — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) July 15, 2021

Les travaux préparatoires finaux seront réalisés sur le navire tandis que celui-ci s’apprêtera à entrer en service naval actif à l’automne de 2022.



Bienvenue au sein de la flotte de la @MarineRoyaleCan! 3/3 — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) July 15, 2021

Construit par Irving Shipbuilding Inc. de Halifax (Nouvelle-Écosse), il s’agit du deuxième des six nouveaux navires de patrouille construits pour la MRC. Conçus avec une coque épaisse et robuste, les navires seront capables de fonctionner dans une glace de mer de première année pouvant atteindre 120 cm, et fourniront aux Forces armées canadiennes un accès et une capacité accrus dans l’Arctique. Grâce à leur espace important pour le transport de marchandises et à leur capacité d’embarquer un hélicoptère Cyclone, de petits véhicules et des embarcations déployables, les navires de la classe Harry DeWolf ont la polyvalence nécessaire pour soutenir une gamme complète d’opérations de la MRC, tout en contribuant à la paix et à la sécurité mondiales en coordination avec nos alliés et partenaires.

Le futur NCSM Margaret Brooke restera amarré à la jetée NJ de l’arsenal maritime de la BFC Halifax pendant que les travaux requis après l’acceptation et les derniers travaux de préparation du navire seront achevés. Une cérémonie pour nommer officiellement le navire devrait avoir lieu plus tard en 2021, et une cérémonie officielle de mise en service devrait avoir lieu à l’automne 2022, lorsque le navire entrera officiellement en service actif pour la MRC. La construction des trois navires suivants de cette classe est en cours, et la construction du sixième navire devrait commencer en 2022.

Citations

« Aujourd’hui, nous soulignons une autre étape importante pour la Stratégie nationale de construction navale et la Marine royale canadienne avec l’arrivée de son deuxième nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le futur NCSM Margaret Brooke. La livraison de ce navire témoigne du travail acharné et de la persévérance des constructeurs navals canadiens malgré les défis constants de la pandémie de COVID-19, et contribuera à veiller à ce que notre Marine soit équipée des navires modernes dont elle a besoin pour affirmer sa souveraineté dans l’Arctique pour les années à venir. Bravo Zulu à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à faire de cette livraison un succès. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« La livraison de ce deuxième nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique représente une autre étape importante dans la longue et impressionnante histoire navale du Canada, et je suis fier de faire partie de ce moment historique. Ces navires modernes fourniront à nos marins des capacités accrues et la technologie de pointe dont ils ont besoin pour soutenir les opérations dans les eaux canadiennes et à l’étranger, tout en permettant des investissements économiques importants et la création de milliers d’emplois dans l’industrie maritime du Canada. »

Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne

« Grâce à la résilience et au travail acharné des travailleurs du chantier naval d’Irving Shipbuilding et des nombreux sous-traitants régionaux du Canada atlantique tout au long de la pandémie, le deuxième grand navire de combat livré dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le futur NCSM Margaret Brooke, se joint maintenant au NCSM Harry DeWolf pour servir et protéger notre pays. La Stratégie nationale de construction navale continue de créer et de générer des retombées économiques dans les collectivités et partout au Canada, tout en fournissant aux militaires de la Marine royale du Canada les navires dont ils ont besoin pour accomplir leur important travail pour la population canadienne. »

Anita Anand, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« Nous nous concentrons sur la position du Canada en vue d’une solide reprise économique. L’arrivée aujourd’hui du deuxième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le futur NCSM Margaret Brooke, marque une autre étape importante de la Stratégie nationale de construction navale qui a renforcé l’industrie de la construction navale du Canada et continue de créer de bons emplois dans tout le pays. »

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« La Marine royale canadienne est ravie de l’arrivée du deuxième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le futur NCSM Margaret Brooke. Je sais que sa capitaine, la capitaine de frégate Nicole Robichaud, et son équipage attendent avec impatience ce jour et toutes les étapes à venir, alors que leur navire est mis en service et prêt à accroître les capacités de notre flotte au pays et à l’étranger. »

Vice-amiral Craig Baines, commandant de la Marine royale canadienne

Faits en bref