Le retrait américain d’Afghanistan est complété 90 % annonce le CENTCOM

Les États-Unis ont achevé «plus de 90 %» de leur retrait d’Afghanistan, a annoncé mardi le commandement central américain (CENTCOM) dans un communiqué en date d’aujourd’hui, 6 juillet, et faisant état de la situation sur le terrain à 10 a.m. le 5 juillet.

La déclaration fait suite à l’annonce la semaine dernière que les forces américaines et de la coalition avaient quitté l’aérodrome de Bagram, qui pendant près de 20 ans était la plus grande base américaine du pays.

Le CENTCOM n’a pas précisé combien de soldats américains restaient en Afghanistan. Entre 2 500 et 3 500 se trouvaient dans le pays lorsque le président Joe Biden a annoncé en avril que toutes les forces américaines se retireraient d’ici le 11 septembre.

Les États-Unis ont remis sept installations au ministère afghan de la Défense, a aussi indiqué le CENTCOM dans le communiqué. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré la semaine dernière que Bagram était l’une des dernières bases restantes, mais que l’armée américaine avait toujours des installations à Kaboul.

Depuis la décision du président, le DoD a retiré d’Afghanistan du matériel équivalent à environ 984 chargements de C-17 et a remis près de 17 074 pièces d’équipement à la Defense Logistics Agency pour élimination, précise le communiqué du CENTCOM. Les 17 074 pièces d’équipement comprennent presque entièrement des biens personnels excédentaires fédéraux. La plupart de ces équipements ne sont pas des articles défensifs ou sont considérés comme des équipements majeurs, dit le Commandement central américain.

Le CENTCOM a aussi déclaré qu’il ne fournirait toutefois pas de mises à jour détaillées du retrait avec des pourcentages spécifiques pour des raisons de sécurité et de protection des forces.

Un flux constant de marchandises a été acheminé vers le Koweït sur un itinéraire établi par le US Transportation Command et le 1st Theatre Sustainment Command, a annoncé l’armée américaine à la fin du mois dernier. L’équipement y est trié et nettoyé, puis expédié ou transféré.

Des millions d’articles supplémentaires sont laissés sur place. Le nouveau commandant afghan de Bagram a déclaré la semaine dernière que les États-Unis avaient laissé quelque 3,5 millions d’articles, allant de bouteilles d’eau à des camions civils et des véhicules blindés, a rapporté de son côté l’Associated Press après une visite de la base.

Le retrait américain devrait être achevé d’ici la fin août, ont déclaré des responsables, rapporte le journal officiel des forces américaines. Fin avril, l’OTAN avait commencé le retrait «coordonné» des contingents de la mission Resolute Support et la plupart des contingents étrangers ont maintenant eux aussi quitté l’Afghanistan.

Pendant ce temps, les gains des talibans dans tout le pays et en particulier dans le nord du pays font craindre un effondrement du gouvernement.

Environ 650 soldats devraient rester pour protéger l’ambassade des États-Unis à Kaboul, tandis que d’autres pourraient être déployés pour protéger l’aéroport de la capitale aux côtés des troupes turques. Présence que les talibans voient d’un mauvis œil, affirmant pouvant garantir la paix et la sécurité et réitérant leur opposition à toute présence militaire étrangère sur le territoire afghan.