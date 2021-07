Les autorités afghanes annoncent des victoires aussitôt démenties par les talibans

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Des centaines d’insurgés ont été tués lors d’intenses combats contre les forces afghanes dans plusieurs provinces d’Afghanistan, ont affirmé samedi les autorités afghanes, aussitôt démentis par les talibans dont le porte-parole, Zabihullah Mujahid, multiplie de son côté les annonces de victoires talibanes sur son compte Twitter.

Cette annonce a été faite peu après le départ de l’ensemble des troupes américaines et de l’OTAN de la base de Bagram, la plus grande d’Afghanistan, d’où la coalition internationale a mené ses opérations contre les talibans depuis deux décennies, et sa restitution à l’armée afghane.

Vendredi, les soldats américains et de l’OTAN ont tous quitté la base aérienne de Bagram, située à 50 km au nord de Kaboul, étape majeure attestant de l’imminence de la fin de l’implication militaire de l’OTAN en Afghanistan.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 300 talibans ont été tués lors de combats avec les forces gouvernementales, a déclaré ce samedi le ministère afghan de la Défense, précisant qu’une cinquantaine avaient notamment péri lors de frappes aériennes, dont l’une dans la nuit dans la province méridionale du Helmand, théâtre de fréquents affrontements entre forces afghanes et insurgés. «Ces derniers jours, l’aviation afghane a intensifié ses frappes contre des repaires talibans et les insurgés ont subi des pertes », a affirmé Attaullah Afghan, membre du conseil provincial du Helmand. Mais chaque camp exagère régulièrement les pertes subies par l’ennemi et leurs affirmations sont souvent difficiles à vérifier de manière indépendante.

Depuis le début, le 1er mai, du retrait final des soldats américains les talibans ont multiplié les offensives contre les forces afghanes et se sont emparés de nombreuses zones rurales, les forces afghanes renforçant pour leur part leurs positions dans les grandes villes, presque toutes encerclées par les insurgés.

Les talibans se sont emparés de plus d’un quart des 421 districts du pays depuis début mai lors d’une vaste campagne qui a largement ciblé le nord de l’Afghanistan et a même vu certaines capitales provinciales assiégées par les insurgés. Jusqu’ici, le gouvernement afghan n’a repris le contrôle que d’une partie infime de ces districts perdus aux mains des talibans. Dans certains endroits, les forces gouvernementales se rendent même sans combattre, souvent parce qu’elles sont à court de munitions et que le gouvernement afghan n’envoie plus de fournitures ou de renforts.

Et aujourd’hui, samedi, les talibans ont affirmé avoir pris le contrôle de sept districts supplémentaires dans la province du Badakhshan (Nord-Est).

Plusieurs observateurs et analystes craignent que l’armée afghane peine face aux talibans sans le soutien aérien fourni jusqu’ici par les forces américaines, certains allant jusqu’à parler de la chute du gouvernement afghan dans 6 mois à un an..

L’Afghanistan bientôt seul

La capacité de l’armée afghane à conserver le contrôle de l’aérodrome de Bagram pourrait être une des clés pour préserver la sécurité aux abords de Kaboul et maintenir la pression sur les insurgés.

La porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a assuré que le départ des troupes étrangères de Bagram ne signifiait pas leur départ définitif d’Afghanistan dans les jours qui viennent. Le retrait des forces étrangères sera terminé d’ici fin août, a-t-elle précisé, soit avant la date-butoir du 11 septembre, 20e anniversaire des attentats aux États-Unis qui avaient déclenché l’intervention internationale en Afghanistan.

Mais le départ des troupes étrangères de Bagram a accru un peu plus l’inquiétude quant à l’éventualité que le pays sombre dans une nouvelle guerre civile, comme ce fut le cas dans les années 1990 après le départ de l’Armée rouge.

Désormais, le soutien aérien aux forces afghanes, si soutien il y a, viendra de l’extérieur du pays, de bases au Qatar ou aux Émirats arabes unis, ou d’un porte-avions en mer d’Oman. Et même là, la durée de ce type de soutien au delà du 11 septembre n’est pas claire.

Après le départ dans les prochains jours du commandant de la mission en Afghanistan, le général Miller, l’autorité pour mener des frappes aériennes contre Al-Qaïda et l’État islamique, et, dans des circonstances très limitées, contre les talibans, seront assumées par le général Kenneth F. McKenzie Jr., le chef du commandement central de l’armée américaine (CENTCOM).

Le contre-amiral Peter G. Vasely, ancien membre de l’unité d’élite SEAL 6, sera quant à lui en chargé de la mission de sécurité à l’ambassade des États-Unis à Kaboul où Washington devrait maintenir près de 650 soldats en Afghanistan pour garder l’ambassade. Le contre-amiral Vasely relèvera du général McKenzie.

Par ailleurs, la protection de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul est toujours en cours de négociation. Des soldats turcs et américains protègent actuellement l’aéroport.

Vendredi, le président américain Joe Biden a tenté de calmer ces inquiétudes en affirmant, sans autre détail, que les États-Unis conserveraient la capacité d’apporter une aide au gouvernement et à ses troupes si nécessaire, mais le départ des troupes étrangères de Bagram «symbolise le fait que l’Afghanistan est seul, abandonné, et contraint de se défendre seul contre l’assaut des talibans», estime l’expert Nishank Motwani, basé en Australie, cité hier par l’Agence France-Presse. «De retour chez eux, les Américains et les forces alliées verront de loin ce qu’ils se sont battus si durement pour construire être réduit en cendres, en sachant que les hommes et les femmes afghanes avec lesquels ils se sont battus risquent de tout perdre», déclare-t-il.

Pour les Afghans, l’histoire se répète, les Américains faisant comme les Russes et partant sans avoir mis fin à la guerre…

Le désir de reconnaissance internationale chez les talibans, seul espoir ?

Maintenant que les talibans croient leur victoire militaire proche, le désir de reconnaissance internationale et l’aide internationale qui l’accompagne restent sans doute seul espoir de les ramener à la table des négociations

Le représentant spécial américain pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a déclaré cette semaine en entrevue à PBS, la télévision publique américaine, que «Les talibans doivent savoir, et nous le leur avons dit, que s’ils prennent le contrôle de l’Afghanistan par la force, ils renonceront à ce qu’ils disent vouloir, à savoir la reconnaissance, le soutien et la légitimité».

«Nous pensons également que la guerre ne se terminera pas avec les avancées des talibans parce que d’autres Afghans leur résisteront», a-t-il ajouté, notant que la récente augmentation du nombre de milices qui ont pris les armes contre les talibans pourrait compliquer les choses.

« Plutôt que deux forces organisées négociant la paix, il pourrait y avoir une multiplicité de forces qui pourraient en résulter, ce qui rendrait les négociations beaucoup plus difficiles.», de dire Zalmay Khalizad, pour qui cela pourrait augmenter les perspectives d’une longue guerre semblable à guerre civile qui a ravagé le pays dans les années 1990, et amener les voisins de l’Afghanistan à intervenir.

«Les deux parties doivent être réalistes, elles doivent trouver une solution qui fonctionne pour l’Afghanistan », de poursuivre le représentant spécial américain, ajoutant que la poursuite de la guerre était «déchirante» et que ce serait une «tragédie » s’ils [le gouvernement afghan et les talibans] ne parviennent pas à un accord.

Les Afghans, tout particulièrement les talibans, seront-ils sensibles aux arguments et au plaidoyer de Zalmay Khalizad ? Si on se fie à leur comportement passé et présent, rien n’est moins certain.

*Avec AFP