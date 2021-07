Les FAC déploient 24 militaires en appui à l’exercice Sea Breeze 21

Temps de lecture estimé : 4 minutes

*Un texte des Affaires publiques de la MRC/Par le major Christopher Daniel

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont déployé 24 militaires à Odessa, en Ukraine, pour participer à l’exercice Sea Breeze 21 du 28 juin au 13 juillet 2021.

Cet exercice annuel est organisé conjointement par la Marine américaine et la Marine ukrainienne avec l’appui du programme de Partenariat pour la paix de l’OTAN. La délégation des FAC en appui à cet exercice est composée de plongeurs-démineurs de la Marine royale canadienne (MRC) des unités de plongée de la Flotte du Pacifique et de l’Atlantique (UPF), de membres du Groupe des opérations tactiques navales (GOTN) et d’officiers d’état-major dans un rôle de mentor.

«Sea Breeze se concentre sur l’interopérabilité des forces maritimes, terrestres et aériennes des nations participantes et améliore nos capacités combinées à exécuter des opérations de sécurité maritime, a déclaré le capitaine de vaisseau (capv) Robert Taylor, commandant du contingent des FAC. Notre participation à cet exercice renforce nos liens avec les marines partenaires et renforce notre capacité à collaborer efficacement dans des opérations et des missions multinationales.»

La @MarineRoyaleCan déploie un contingent de 24 membres du personnel à Odessa, en Ukraine, pour participer à l’#ExSEABREEZE 21 (SB21) dans le cadre de l’#OpUNIFIER: https://t.co/SeDoap9Ahk pic.twitter.com/kkKT5tzTwm — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) July 4, 2021

La participation de la MRC à l’exercice Sea Breeze 21 fait partie de l’opération Unifier, la mission de formation militaire et de renforcement des capacités des FAC en Ukraine.

«L’opération Unifier est la contribution du Canada pour aider les forces de sécurité de l’Ukraine grâce au renforcement des capacités et des compétences, en coordination avec les autres pays qui fournissent des types d’aide similaires», a déclaré le lieutenant-colonel Melanie Lake, commandant de la Force opérationnelle interarmées en Ukraine.

«La contribution de la FAC à l’édition de cette année de Sea Breeze démontre l’engagement du Canada à améliorer l’interopérabilité du Canada, de l’Ukraine et de l’OTAN en s’entraînant et en s’exerçant ensemble, a-t-elle ajouté. Nous sommes très heureux que l’exercice de cette année soit élargi pour inclure des opérations multidomaines intégrant des éléments des forces terrestres, maritimes, aériennes et d’opérations spéciales en tant que force interarmées. La capacité et les relations solides établies au cours de l’exercice Sea Breeze 21 contribueront directement à la sécurité, à la sûreté et à la stabilité de la région de la mer Noire. Nous croyons que la sécurité de l’Ukraine est notre sécurité et nous restons un ami et un allié indéfectible des forces de sécurité de l’Ukraine.»

L’exercice Sea Breeze 21 consiste à s’entraîner ensemble et à se faire de nouveaux amis sur la base d’un engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité en Europe. Cet exercice comportera la participation de plus de 30 pays, 32 navires, 40 avions, environ 5 000 soldats et 18 équipes d’opérations spéciales et de plongée. Ces forces armées partenaires s’entraînent ensemble aux opérations maritimes et favorisent le partage d’informations et la connaissance du domaine maritime. Cet exercice permettra et améliorera les opérations navales de collaboration entre les partenaires de la sécurité maritime en mer Noire.

Dans le cadre de l’exercice, des plongeurs-démineurs des UPF Pacifique et Atlantique, des membres du GOTN et des officiers d’état-major dans un rôle de mentor communiquent leurs pratiques exemplaires à la Marine ukrainienne. Le savoir-faire qu’ils mettent à contribution dans l’exercice est remarquable. En effet, les plongeurs-démineurs de la MRC sont des experts en sauvetage, inspection, instruction, recherche et sondage, médecine hyperbare, sauvetage de sous-marins, maintenance de la flotte et soutien aux chantiers navals.

Qui plus est, une équipe du GOTN partage ses techniques en matière d’opérations avancées d’arraisonnement en mer. Le GOTN est une unité spécialisée de la MRC dont le savoir-faire comprend l’interception de navires suspects afin d’empêcher le mouvement de marchandises et de matériel illicites en mer, ce que l’on appelle les opérations d’interdiction maritime, et la protection des navires, des infrastructures et du personnel de la Marine.

«Notre participation à Sea Breeze est importante pour la MRC, car les missions et les exercices avec les marines partenaires permettent d’établir une compréhension mutuelle, de gagner la confiance, d’améliorer l’interopérabilité et de renforcer l’état de préparation opérationnelle de la MRC dans le monde entier», a déclaré le capitaine de vaisseau Taylor. «En mettant l’accent sur l’interopérabilité avec les partenaires multinationaux, la MRC sera mieux préparée à répondre aux situations de sécurité régionales, si nécessaire.»

Il convient de souligner que les FAC ont pris des mesures pour atténuer le risque lié à la COVID-19 pour les militaires participants. En fait, tous les membres des FAC déployés à l’appui de l’exercice Sea Breeze 21 ont été inoculés avec le vaccin Moderna contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada. Ils ont également subi un dépistage de la COVID avant leur départ à titre de mesure préventive et ils sont tenus de se conformer aux protocoles sanitaires locaux, de porter un masque, d’observer une distance physique et de se désinfecter régulièrement les mains. Ces mesures visent à garantir que nos membres restent en sécurité, en bonne santé et capables d’accomplir leur mission.

L’exercice Sea Breeze est un exercice d’entraînement militaire multinational annuel mené sur le territoire de l’Ukraine depuis 1997, conformément à un protocole d’entente et de coopération entre le ministère de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense de l’Ukraine de 1993. Voici les autres pays qui participent à l’exercice de cette année, organisé conjointement par les États-Unis et l’Ukraine : Algérie, Autriche, Australie, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Canada, Corée du Sud, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maroc, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède et Turquie.

Lire aussi:

Un navire de guerre russe aurait tiré des coups de semonce pour chasser un destroyer britannique de la mer Noire >>

Coups de semonce contre le HMS Defender en mer Noire: Moscou présente des vidéos à l’appui de ses dires >>

Manœuvres navales en mer Noire: les Pays-Bas accusent des avions russes d’avoir «harcelé» un de leurs navires >>