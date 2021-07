Mary Simon sera assermentée gouverneure générale ce matin

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Notre nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, sera assermentée ce lundi matin 26 juillet à 11h00 (heure de l’Est), Mme Simon, une Inuk née à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik (Québec), devenant ainsi la première gouverneure générale d’origine autochtone.

Le 6 juillet, le premier ministre Justin Trudeau annonçait avoir choisi Mary Simon pour pourvoir le poste laissé vacant il y a près de six mois par l’ex-astronaute Julie Payette.

La leader inuit et ex-diplomate canadienne devient ainsi la 30e gouverneure générale du Canada.

Elle succède à Julie Payette, qui a démissionné le 21 janvier dernier avant la fin de son mandat après la publication d’un rapport dévastateur le milieu de travail «toxique» qu’elle avait instauré à Rideau Hall durant son règne de trois ans. Jusqu’à la nomination de Mme Simon, c’était le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, qui assumait certaines de ses fonctions sur une base intérimaire à titre d’« administrateur du gouvernement ».

La cérémonie d’installation, lorsqu’un gouverneur général désigné devient officiellement gouverneur général du Canada, est la plus importante cérémonie d’État au sein de la structure constitutionnelle et cérémoniale du Canada.

La cérémonie d’installation de la 30e gouverneure générale a dû être révisée pour adopter une formule sobre en raison de la pandémie de COVID-19. Le premier ministre Justin Trudeau sera évidemment présent parmi les 44 personnes admises pour l’évènement.

Selon le déroulement prévu de la cérémonie, Mme Simon doit être accueillie dans l’édifice du Sénat par un cercle de tambour des Premières Nations et marcher avec un joueur de tambour inuit pour faire son entrée dans l’édifice.

À l’intérieur de la chambre du Sénat, une lampe traditionnelle va demeurer allumée tout au long de la cérémonie.

Mary Simon deviendra officiellement, lundi matin, la nouvelle gouverneure générale du Canada et la première représentante autochtone à occuper cette fonction. (GG)

La cérémonie comprendra l’assermentation; la présentation des distinctions honorifiques canadiennes et du Grand Sceau du Canada; et une allocution de la nouvelle gouverneure générale. Elle mettra en valeur les sujets chers à la gouverneure générale désignée, dont la réconciliation et la jeunesse. L’installation comprendra également des prestations d’artistes qui reflèteront la diversité et la dualité linguistique canadiennes. Enfin, la cérémonie comportera des éléments artistiques et cérémoniels autochtones.

Le discours d’installation, la première fois qu’un gouverneur général s’adresse officiellement à la population canadienne, présente la vision et les thèmes du mandat. La première allocution de la nouvelle gouverneure générale devrait, pour l’occasion, porter notamment sur la réconciliation et la jeunesse.

Après la cérémonie, Mme Simon se rendra au Monument commémoratif de guerre du Canada où elle passera la garde en revue et déposera des fleurs en hommage aux Canadiens et Canadiennes morts au combat. Il s’agira de sa première activité officielle à titre de gouverneure générale et de commandante en chef du Canada.

Vous pouvez suivre l’installation de la gouverneure générale en direct ici

En bref

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de M me Simon au poste de gouverneure générale le 6 juillet 2021.

Simon au poste de gouverneure générale le 6 juillet 2021. Le ministère du Patrimoine canadien est le ministère fédéral responsable des cérémonies d’État, dont la cérémonie d’installation des gouverneurs généraux. Le Ministère partage cette responsabilité avec plusieurs organismes fédéraux, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, le Sénat du Canada et le ministère de la Défense nationale.

Les détails de la cérémonie d’installation sont affichés sur le site Web de Patrimoine canadien.

En raison des travaux de rénovation en cours aux édifices du Parlement, la cérémonie se déroulera dans la chambre du Sénat installée temporairement à l’ancienne gare centrale d’Ottawa. Normalement, les cérémonies d’installation ont lieu au Sénat sur la colline du Parlement.

