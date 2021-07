Mer de Chine: les revendications de Pékin «sans fondement en droit international»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a affirmé mardi à Singapour que les revendications croissantes de Pékin en mer de Chine méridionale étaient «sans fondement en droit international».

Le responsable américain a fait ces déclarations au début de sa première tournée en Asie du Sud-Est en tant que secrétaire à la Défense, alors qu’il cherche à rallier des pays de la région comme rempart à la Chine.

Beijing’s claim to the vast majority of the South China Sea has no basis in international law. That assertion treads on the sovereignty of states in the region. We continue to support the region’s coastal states in upholding their rights under international law. pic.twitter.com/ea4lbyIEj7