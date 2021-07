Syrie Cinq combattants prorégime tués dans des raids israéliens selon l’OSDH

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Au moins cinq combattants prorégime ont péri dans des frappes nocturnes israéliennes en Syrie, a indiqué mardi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Deux combattants syriens ont été tués ainsi que trois combattants non syriens de groupes pro-Iran, a précisé l’ONG.

La défense antiaérienne syrienne a intercepté dans la nuit des missiles israéliens au-dessus de la province d’Alep (nord), avait rapporté l’agence syrienne officielle Sana.

« Lundi à environ 23 h 37 […] l’ennemi israélien a mené une attaque aérienne en direction du sud-est d’Alep, visant des positions dans la région d’Al-Safira », selon une source militaire citée par Sana.

« Nos défenses aériennes ont intercepté les missiles […] abattant la plupart d’entre eux, » a-t-elle ajouté, en précisant que l’évaluation des dégâts était en cours.

Selon l’OSDH, ONG basée au Royaume-Uni qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, les missiles sont tombés près du centre de recherches scientifiques d’Al-Safira, détruisant une base et un dépôt d’armes utilisés par des groupes pro-Iran.

