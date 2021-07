Vingt-trois morts dans de violents combats dans le sud de la Syrie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vingt-trois personnes, dont huit civils, ont été tuées jeudi à Deraa dans les combats « les plus violents » ayant secoué cette province du sud de la Syrie depuis sa reconquête par le régime il y a trois ans, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

Berceau du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad en 2011, Deraa a été reprise à l’été 2018 par les forces gouvernementales. Mais en vertu d’un accord inédit, les rebelles qui y étaient ont été autorisés à rester, certains rejoignant l’armée ou gardant le contrôle de certaines parties de la province.

Depuis, le secteur est régulièrement secoué par des attentats et des attaques contre les forces du régime.

Les tensions ont atteint un nouveau pic jeudi, et la région a connu les « affrontements les plus violents depuis qu’elle est sous le contrôle du régime », souligne l’OSDH, selon qui cinq enfants figurent parmi les personnes tuées.

Une femme, son enfant et trois autres jeunes ont été tués par des obus du régime dans le village d’al-Yadudah, au nord-ouest de la ville de Deraa, a-t-il indiqué. Un autre enfant et deux hommes ont été tués dans d’autres secteurs de Deraa, selon l’Observatoire.

Les combats ont été déclenchés par des tirs d’obus par les forces du régime qui tentaient de progresser au sol pour donner l’assaut contre Deraa al-Balad, un grand quartier du chef-lieu tenu par d’anciens rebelles.

En représailles, le camp adverse a lancé une contre-attaque et conquis plusieurs positions du régime dans la province, capturant une quarantaine de combattants du régime, selon l’OSDH.

