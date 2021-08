20e anniversaire des attentats du 11 septembre: Washington met en garde contre le risque de violences extrémistes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le gouvernement américain a une nouvelle fois mis en garde vendredi contre un «climat aigu de menace» terroriste, en particulier au moment où les États-Unis approchent le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

Le département de la Sécurité intérieure a amendé un bulletin d’alerte antiterroriste datant de janvier, après l’assaut mené par des partisans de Donald Trump sur le Capitole, qui pour la première fois mettait l’accent sur les menaces intérieures.

Le bulletin avait déjà été amendé en mai, face au risque de voir des « extrémistes » profiter de la levée des restrictions sanitaires grâce aux progrès accomplis contre la pandémie, pour mener des attaques violentes.

These actors are increasingly exploiting online forums to influence & spread violent extremist narratives & promote violent activity. Such threats are exacerbated by impacts of the ongoing pandemic, including grievances over public health safety measures & perceived restrictions.