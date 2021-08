Affaire Navalny: de hauts responsables russes sanctionnés par Londres et Washington

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Londres et Washington ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre de hauts responsables des services de sécurité russes pour leur rôle présumé dans l’empoisonnement de l’opposant au Kremlin Alexeï Navalny, survenu il y a exactement un an à bord d’un avion en Sibérie.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a ciblé sept personnes, identifiées comme étant membres des services de sécurité russes (FSB). Ces individus sont frappés par des interdictions de voyager et par le gel de leurs avoirs, des mesures « prises aux côtés de nos alliés américains », a-t-il précisé dans un communiqué.

NEWS: UK Foreign Sec @DominicRaab has just announced new asset freezes & travel bans against 7 Russian nationals.



The UK & US are targeting the Russian FSB operatives directly responsible for the Novichok attack on @Navalny, 1 year ago today.



