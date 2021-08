Afghanistan: ça y est, une première capitale provinciale est tombée aux mains des talibans

By

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les talibans ont pris le contrôle de Zaranj, la capitale de la province de Nimruz, sans même avoir à combattre. La ville de l’ouest de l’Afghanistan ayant ainsi le triste honneur d’être la première capitale provinciale à tomber sous le contrôle des talibans depuis le début de leur offensive tous azimuts en mai.

Des djihadistes et d’autres sources indépendantes sur les réseaux sociaux ont publié des vidéos de combattants talibans patrouillant à Zaranj. Les images les montrent également contrôlant la base militaire, ainsi que l’aéroport de Zaranj. Des combattants talibans ont aussi été photographiés à l’extérieur de l’enceinte du siège du gouvernorat et du siège de la Direction nationale de la sécurité, l’agence de renseignement afghane.

Qui plus est, les prisonniers sortent de la prison locale pour se joindre au combat aux côtés des vainqueurs.

دا صحنې باید تاریخ یو زرین باب شي.



الله اکبر

دا صحنې باید تاریخ یو زرین باب شي.

الله اکبر

مجاهدین د نیمروز ولایت ته د داخلېدو په حال کې.#WeStandWithTaliban #Nemroz #Afghanistan

د فتحو سیالي نیمروز وګټله



طالبانو شیبه وړاندې د نیمروز ولایت مقام فتحه کړ.



الله اکبر ولله الحمد

الله اکبر ولله الحمد

مبارک مو شه ولسه زیری دې نشروئ یې.

#عاجل

نن ماسپښین د نیمروزولایت مرکز زرنج کې دولایت مقام، قومندانۍ او ګڼ نور تأسیسات دمجاهدینو لاس ته ولویدل او د پاتې ځایونو تصفیه روانه ده.

جزئیات وروسته pic.twitter.com/sp0FgCRw9b — Ahmadi (@QyAhmadi21) August 6, 2021

تاسو ورته رامینشن کړئ دا دواپال او مینه پال او نورې خزندې.



دا د نیمروز ولایت جهادپال او اسلامپال ولس دی، د مجاهدینو هرکلي او استقبال ته راوتلی.



دا د نیمروز ولایت جهادپال او اسلامپال ولس دی، د مجاهدینو هرکلي او استقبال ته راوتلی.

که خوښ یاست ویډیو درسره نشره کړئ

La prise de contrôle de Zaranj par les talibans est une victoire majeure pour le groupe, qui se bat également pour le contrôle de plusieurs autres capitales provinciales.

Zaranj, qui est à la frontière avec l’Iran, est une route commerciale majeure et était une source de revenus douaniers pour le gouvernement afghan. Les talibans exploitent désormais quatre des six principaux postes frontaliers et collectent quotidiennement des millions de dollars de revenus.

Et d’autres capitales provinciales pourraient tomber bientôt.

À Lashkar Gah, la capitale du Helmand, les forces gouvernementales sont coincés un groupe de bâtiments dans le centre de la ville qui pourrait bien être bientôt la deuxième capitale provinciale à tomber aux mains des talibans, , alors que les talibans contrôlent le reste de la ville.

Les talibans contrôlent également plusieurs quartiers des villes d’Hérat et de Kandahar et lancent des assauts fréquents dans d’autres capitales, telles que Taluqan, Kunduz City, Ghazni City, Mitharlam et Shiberghan.

L’objectif des talibans est de restaurer l’Émirat islamique d’Afghanistan et leur interprétation rigoriste de la charia, soit par la force, soit par la diplomatie, et, après des années de patience stratégique, la victoire leur semble à portée de main et ils se voient déjà à Kaboul..