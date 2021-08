Afghanistan: des «centaines» de membres des forces de sécurité se rendent aux talibans

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Des «centaines» de membres des forces de sécurité, qui s’étaient retirés près de l’aéroport de Kunduz, après la chute ce week-end de la ville, située dans le nord-est de l’Afghanistan, se sont rendus mercredi aux talibans, a indiqué un conseiller provincial, rapporte ce matin l’Agence France-Presse.

Les talibans s’étaient emparés dimanche de la ville de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, la quatrième capitale provinciale et la première grande ville à être capturée par les insurgés depuis le début de leur vaste offensive militaire en mai. Seuls quelques forces afghanes repliées à l’aéroport résistaient encore. maintenant, c’est fini.

«Ce matin, des centaines de soldats, policiers et membres des forces de résistance (miliciens) qui étaient postés à l’aéroport se sont rendus aux talibans avec tout leur équipement», a déclaré Amruddin Wali, conseiller de la province de Kunduz.

«La plupart des soldats qui étaient postés dans l’aéroport se rendent», a confirmé à l’agence de presse un soldat présent sur place, qui a requis l’anonymat.

«Parce que les talibans nous encerclaient, ils nous tiraient des obus dessus. Il n’y avait aucun moyen de répliquer», a-t-il justifié.

«Mon unité avec 20 soldats, trois humvees et quatre camions, vient juste de se rendre. Nous attendons juste d’obtenir notre lettre de pardon (stipulant qu’ils sont graciés, NDLR). Il y a une grande queue (pour ça)», a-t-il ajouté.

Kundoz airport, Kundoz province. Not clear if the helicopter is out of service . pic.twitter.com/1eUt8Eilp5 — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 11, 2021

Kunduz représente une victoire importance militaire et politique importante. Avec une population de 374 000 habitants, c’est une plaque tournante commerciale vitale près de la frontière avec le Tadjikistan. Cette frontière est utilisée pour la contrebande d’opium et d’héroïne afghans vers l’Asie centrale, qui se dirige ensuite vers l’Europe. Contrôler Kunduz, c’est contrôler l’une des routes de trafic de drogue les plus importantes de la région. De plus, la ville a également une valeur symbolique pour les insurgés car Kunduz était un bastion clé du nord avant le renversement des talibans par les Américains 2001.

Les talibans ont lancé une offensive tous azimuts en mai, à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, qui doit être achevé d’ici le 31 août.

Ils se sont emparés depuis de vastes territoires ruraux sans rencontrer grande résistance. Leur avancée s’est accélérée ces derniers jours avec la prise de plusieurs centres urbains qui tombent comme des dominos.

Mardi, ils ont pris le contrôle de la province du Badakhshan et de sa capitale, Faizabad. Maintenant, sept des neuf capitales provinciales du nord sont sous contrôle taliban.

Seuls Mazar-i-Sharif à Balkh et Maimana à Faryab restent sous le contrôle du gouvernement afghan dans cette région du pays. Les talibans seraient toutefois déjà entrés dans Maimana qui pourrait tomber à tout moment et Maza-i-Sharif, assiégée, est en grave danger.

Mazar-i-Sahrif en danger

Les talibans ont commencé mardi à resserrer l’étau sur Mazar-i-Sharif, dans la province de Balkh, la plus grande ville du nord de l’Afghanistan, région d’où les civils fuyaient en masse devant leur avancée apparemment inéluctable.

Mazar-i-Sharif, assiégé depuis des jours, est complètement étouffé, comme le soulignait hier avec justesse Bill Roggio, l’éditeur du FDD’s Long War Journal qui suit le conflit depuis ses tout débuts: les talibans contrôlent désormais l’accès aux principaux axes routiers de la ville. Sur la AH76, Sheberghan à l’ouest est contrôlé par les talibans, tout comme Aybak et Pul-i-Khumri au sud-est. Kunduz, qui est relié également à Mazar, est également contrôlé par les talibans. Et la route vers le sud est disputée.

The Mazar-i-Sharif problem: The Taliban now controls access to the major roads to the city. On AH76, Shibirghan to the west is Talib controlled, as is Aybak and Pul-i-Khumri to southeast. Kunduz, which also connects to Mazar, is Talib controlled. Road to south is contested. pic.twitter.com/1TVJEXxDt8 — Bill Roggio (@billroggio) August 10, 2021

Dans ce contexte sécuritaire plus que difficile dans les provinces du nord, le président Ghani est arrivé mercredi matin dans la ville de Mazar-e-Sharif. Le conseiller de Ghani pour la sécurité et les affaires politiques Mohammad Mohaqiq et l’ancien commandant moudjahidine Juma Khan Hamdard accompagnent le président afghan.

Mardi soir, l’ancien vice-président et chef de guerre Marshal Abdul Rashid Dostum s’était également rendu à Mazar-e-Sharif.

Une réunion de sécurité se tiendra à Marzar-e-Sharif en présence du maréchal Dostum, de l’ancien gouverneur de Balkh Atta Mohammad Noor et de responsables de la sécurité de la province, a indiqué un responsable.

Les talibans pendant ce temps continuent d’attaquer la ville en plus grand nombre, tentant de briser la ceinture de sécurité. De plus, les talibans ont une très grande précision dans les attaques au mortier et disposent de nombreux tireurs d’élite, rapporte Bilal Sarwary, un ancien de la BBC devenu journaliste indépendant, qui pu s’entretenir avec des soldats des forces afghanes,

Pour sa part, devant l’assaut taliban, le vieux chef de guerre qu’est Dostum, réputé pour sa cruauté et fidèle à sa réputation, a menacé les insurgés des pires actes de barbarie.

Marshal Dostum back in the North -makes a reference 2D Dashte Laile massacre, says TB prisoners could get killed again. Dashte Laile in 2001, TB prisoners were shot dead, suffocated in metal containers as they were being transferred from Kundoz via Erganac in Kundoz N2Shiberghan. pic.twitter.com/Gv1zFWXAIL — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 11, 2021

Mais les talibans contrôlent désormais 9 des 34 capitales provinciales de l’Afghanistan, toutes tombées comme des dominos, dont sept situées dans le nord au pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté. Leur avance semble inéluctable et on peut douter qu’ils se laissent intimider par les menaces de Dostum qui n’a même pas pu défendre son fief de Shebergan, tombé samedi aux mains des talibans.

*Avec AFP