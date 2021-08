Afghanistan/Panjshir: des centaines de talibans se préparent à attaquer la seule zone qui leur résiste encore

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Alors que les évacuations aériennes se poursuivent dans une atmosphère chaotique à l’aéroport de Kaboul, les talibans au pouvoir ont annoncé dimanche le lancement d’une offensive d’envergure contre la seule zone qui leur résiste encore, la vallée du Panjchir.

Mise à jour 23/08/2021, 8h13

Les talibans ont annoncé lundi avoir encerclé les combattants de la résistance autoproclamée à leur pouvoir dans le Panchir, une province enclavée au nord-est de Kaboul, tout en ajoutant vouloir négocier avec eux plutôt que combattre. Dans la nuit, des informations non confirmées ont fait état de heurts aux abords de la vallée du Panchir. «Nos combattants sont stationnés près du Panchir» qu’ils encerclent, a déclaré sur Twitter un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, tout en ajoutant que son régime «tente de résoudre cette affaire pacifiquement».

ولسوالی های بنو، پل حصار و ده صلاح بغلان به گونه کامل از وجود دشمن شریر تصفیه گردید.

مجاهدین از استقامت های بدخشان، تخار و اندراب درنزدیک پنجشیرمستقر شده اند.

شاهراه سالنگ باز است و دشمن در داخل پنجشیر تحت محاصره قرار دارد.

امارت اسلامی تلاش دارد تامشکل از راه مسالمت آمیز حل شود. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021

Sur les réseaux sociaux, des comptes prorésistance niaient toute avancée des talibans, affirmant que ces derniers avaient été stoppés par des embuscades, l’ancien vice-président Amrullh Saleh, qui rejoint la résistance, twittant pour sa part que «Les talibans ont rassemblé des forces près de l’entrée du Panjshir un jour après avoir été piégés dans des zones d’embuscade de la vallée voisine d’Andarab dont ils sont à peine sortis en un seul morceau. Pendant ce temps, l’autoroute de Salang [ le lien entre la capitale Kaboul et le nord du pays, NDLR] est fermée par les forces de la Résistance.»

Talibs have massed forces near the entrance of Panjshir a day after they got trapped in ambush zones of neighboring Andarab valley & hardly went out in one piece. Meanwhile Salang highway is closed by the forces of the Resistance. "There are terrains to be avoided". See you. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 22, 2021

Ces annonces et informations qui souvent se contredisent restent toutefois difficiles à confirmer de manière indépendante. À suivre…

«Des centaines de moudjahidines de l’Émirat islamique se dirigent vers l’État du Panjshir pour le contrôler, après que des responsables locaux ont refusé de le remettre de façon pacifique», ont indiqué les talibans sur leur compte Twitter en arabe…

Les talibans sont entrés le 15 août Kaboul sans rencontrer de résistance, à l’issue d’une offensive éclair entamée en mai à la faveur du début du retrait des forces américaines et de l’OTAN.

Une poche de résistance s’est formée dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, longtemps connue comme un bastion anti-talibans. Ce Front national de résistance (FNR) est notamment emmené par Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda.

Les talibans ont envoyé des forces massives de Kunduz qui ont repris les trois districts que la résistance avait capturés dans la province voisine de Baghan.

Mais maintenant la situation se complique et les talibans doivent s’efforcer d’éviter une effusion de sang dans la vallée du Panjshir, une gorge étroite qui est facilement défendable par un petit corps de soldats à ses deux entrées.

Il semble que les talibans aient demandé à l’ancien président afghan Hamid Karzai et l’ex-négociateur en chef afghan, Abdullah Abdullah, de négocier avec Ahmad Massoud qui, tout en se montrant ouvert à la négociation, a répondu d’un ton défiant.

«Je suis le fils du même père qui est allé jusqu’à sacrifier sa vie pour défendre la terre et le peuple. Ne doutez pas de notre résistance. Nous nous battrons non pas pour le Panjshir mais pour l’Afghanistan et nos croyances et valeurs », a twitté Ahmad Massoud, ajoutant «Nous sommes favorables à la construction d’un Afghanistan libre, indépendant et prospère, et cela peut se faire par le dialogue et la compréhension. Mais s’il s’agit de force et de guerre, vous nous connaissez. »

من پسر همان پدر هستم که برای دفاع از سرزمین و مردم تا سرحد فدا کردن جانش پیش رفت.

در مقاومت ما شک نداشته باشید. ما برای پنجشیر نه بلکه برای افغانستان و باورها و ارزش‌های ما خواهیم جنگید. pic.twitter.com/SFrsZTHIlb — Ahmad Massoud’s political office (@AhmadMassoud02) August 22, 2021

Le «Lion du Panjshir»

Un porte-parole du FNR, Ali Maisam Nazary, a déclaré que le Front se préparait à « un conflit de longue durée » avec les talibans, rapporte de son côté l’Agence France-Presse. Selon lui, des milliers d’Afghans ont rejoint la vallée du Panjshir pour combattre le nouveau régime.

We have always favored peace over war and we will use everything we have to establish a peaceful Afghanistan. Yet, this stance should not be considered a sign of weakness. we are prepared to respond to any aggression & defeat it & our 40 year track record is enough proof for this — Ali Maisam Nazary (@alinazary) August 22, 2021

Panjshir now hosts more than 1,000 displaced people from across Afg who have poured into the valley looking for sanctuary, Nazary said.

« We are seeing Panjshir become a safe zone for all those groups who feel threatened in other provinces. » https://t.co/9RhVMvoKJ5 — Ali Maisam Nazary (@alinazary) August 22, 2021

Des photos prises par l’agence de presse lors d’exercices d’entraînement montrent des véhicules blindés rouler à travers la vallée.

«Les talibans ne dureront pas s’ils continuent ainsi. Nous sommes prêts à défendre l’Afghanistan et nous mettons en garde contre un bain de sang», a aussi déclaré dimanche Ahmad Massoud à la chaîne Al-Arabiya.

En 1997 Ahmed Shah Massoud, légendaire chef de guerre surnommé «Le lion du Panjshir», avait fait sauter le tunnel de Salang, construit lors de l’invasion soviétique de l’Afghanistan (1979-1989), fermant ainsi la porte d’entrée de la vallée par le sud.

Malgré de nombreuses tentatives, les talibans n’étaient jamais parvenus à s’emparer du Panjshir.

Ahmad Massoud, fils du célèbre commandant de l’Alliance du Nord assassiné en 2001 par des kamikazes d’Al-Qaïda, a la semaine dernière ses compatriotes à résister aux talibans tout en pressant les «amis de la liberté» étrangers d’aider son pays.

Il a appelé ses compatriotes à le rejoindre dans la région montagneuse du Panjshir dans l’est du pays, à environ 125 km de Kaboul, la seule province qui n’est pas encore contrôlée par les talibans.

Il y a été rejoint par l’ancien vice-président et ancien chef des renseignement et de la sécurité Amrullah Saleh, qui refusé de se rendre aux talibans et a fui vers le Panjshir après la chute de Kaboul et l’effondrement du gouvernement afghan le 15 août. Deux jours plus tard, Saleh s’est déclaré président lorsque Ashraf Ghani, le dernier président, a fui le pays.

La résistance naissante dans le Panjshir a aussi été renforcée par ce qui reste des forces afghanes des provinces de Kunduz, Badakhshan, Takhar et Baghlan. qui ont refusé de se rendre et ont fui.

Cette vallée, difficile d’accès, n’est jamais tombée aux mains des talibans pendant la guerre civile des années 1990, ni une décennie plus tôt durant l’occupation du pays par les Soviétiques.

Mais la situation aujourd’hui est selon plusieurs analystes bien différente de celle qui prévalait à l’époque du père d’Ahmad.

Les talibans, gonflés à bloc par leur victoire, armés jusqu’aux dents depuis qu’ils se sont emparés de tout l’arsenal des forces de défense et de sécurité nationales afghanes aujourd’hui disparues (armes qui avaient d’ailleurs été fournies par les États-Unis et les alliés de l’OTAN) ne laisseront probablement pas se répéter au Panjshir aujourd’hui ce qui s’était produit dans les années 1990, lorsqu’ils ont dû combattre l’Alliance du Nord qui les avait empêché de contrôler tout le pays.

