Afghanistan: la vallée «imprenable» du Panjshir, dernier rempart contre les talibans

Parmi les poches de résistance aux talibans qui se sont formées après leur prise du pouvoir en Afghanistan, la plus importante est la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, la même région qui leur avait résisté alors qu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001 et qui pourrait aujourd’hui encore être une épine dans le pied des talibans alors qu’ils tentent d’établir leur contrôle sur tout le pays.

La résistance s’est organisée autour du Front national de résistance (FNR), emmené par Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda, et d’Amrullah Saleh, vice-président du gouvernement déchu.

La résistance est la seule menace directe à la tentative des talibans de gouverner tout l’Afghanistan. Les zones contrôlées par la résistance sont à peine à une centaine de kilomètres au nord de Kaboul.

Pour lutter contre la résistance au Panjshir, les talibans devront peut-être détourner leurs forces de Kaboul et des régions de l’est, où les troubles s’intensifient dans certaines villes.

Même si la vallée du Panjshir est entièrement enclavé, si la résistance était capable d’ouvrir une ou des lignes d’approvisionnement vers les pays voisins pays voisins et de recevoir un soutien international, elle a une chance non seulement de détourner et de perturber les opérations des talibans, mais aussi de créer une vague d’intérêt qui pourrait conduire à une campagne plus large avec une dynamique plus durable, analyse pour sa part l’éditeur et fondateur du FDD’s long War Journal, Bill Roggio, qui suit le conflit en Afghanistan depuis ses tout débuts.

Composée de combattants de milices anti-talibans et d’anciens membres des forces de sécurité afghanes, elle a juré de résister aux talibans.

La résistance au Panjshir a été renforcée par les restes des forces afghanes qui ont refusé de se rendre et ont fui la prise de contrôle par les talibans des provinces de Kunduz, Badakhshan, Takhar et Baghlan.

Les deux parties ont déclaré vouloir résoudre l’impasse par des négociations, mais aucune avancée n’a été réalisée quant au sort de cette zone stratégique.

من پسر همان پدر هستم که برای دفاع از سرزمین و مردم تا سرحد فدا کردن جانش پیش رفت.

در مقاومت ما شک نداشته باشید. ما برای پنجشیر نه بلکه برای افغانستان و باورها و ارزش‌های ما خواهیم جنگید. pic.twitter.com/SFrsZTHIlb — Ahmad Massoud's political office (@AhmadMassoud02) August 22, 2021

Le Panjshir, une vallée imprenable ?

Bastion antitaliban de longue date, le Panjshir est une vallée étroite, enclavé et difficile d’accès, entourée de cimes escarpées, située au cœur des montagnes de l’Hindou Kouch, dont l’extrémité sud se trouve à environ 80 kilomètres au nord de Kaboul.

La vallée a des points d’entrée limités et sa géographie offre un avantage militaire naturel: les unités de défense peuvent utiliser des positions élevées pour cibler efficacement les forces attaquantes.

Elle a également une immense valeur symbolique en Afghanistan, en tant que région ayant résisté à l’occupation par des envahisseurs pendant plus d’un siècle.

La résistance de la vallée – principalement habitée par des Tadjiks – a fortement influencé le paysage politique et sécuritaire de l’Afghanistan dans les années 1980 et 1990.

«Le Lion du Panjshir»

La figure la plus vénérée du Panjshir est le légendaire commandant Ahmed Shah Massoud, dont le visage est représenté sur des fresques murales, non seulement dans la vallée, mais bien au-delà, dans de nombreuses villes d’Afghanistan.

Surnommé «le Lion du Panjshir», Massoud s’est fait connaître en dirigeant les combattants contre l’armée soviétique dans les années 1980.

L’Union soviétique a lancé de multiples campagnes avec des milliers de soldats, des hélicoptères d’attaque et des chars, mais n’a pas réussi à vaincre Massoud après certaines des batailles les plus sanglantes du conflit.

Il a répété l’exploit à la fin des années 1990, lorsque les talibans ont pris le contrôle d’une grande partie de l’Afghanistan.

Les militants islamistes ne sont pas parvenus à prendre le Panjchir, et les forces de Massoud ont subi certaines de leurs plus grandes pertes sur le champ de bataille à l’époque.

Le commandant Massoud a finalement été assassiné le 9 septembre 2001 par des kamikazes d’Al-Qaïda qui s’étaient fait passer pour des journalistes.

La résistance aujourd’hui

Les combattants anti-talibans d’aujourd’hui comprennent des membres de milices locales ainsi que d’anciens membres des forces de sécurité afghanes qui sont arrivés dans la vallée lorsque le reste de l’Afghanistan est tombé.

Ils ont apporté avec eux leur équipement, leurs véhicules et leurs armes, pour compléter le stock d’armes et de munitions constitué par le Front national de résistance (FNR).

Ahmad Massoud a exhorté à la résistance du Panchir, mais demandé un soutien international, notamment des armes et des munitions aux États-Unis, dans une tribune publiée par le Washington Post.

L’ancien vice-président afghan Amrullah Saleh, ennemi intime des talibans, s’est également réfugié dans le Panchir.

Une situation bloquée

Les talibans ont envoyé des centaines d’hommes dans les zones entourant le Panjshir et ont annoncé lundi avoir encerclé les combattants, tout en ajoutant vouloir négocier avec eux plutôt que combattre.

Zabihullah Moujahid, le porte-parole des talibans, a déclaré que leurs forces étaient stationnées à l’entrée du col de Salang et que les forces de la résistance étaient bloquées dans la vallée du Panjshir, alors que les forces de la résistance ont plutôt dit que c’étaient les forces talibanes qui étaient bloquées, mais à l’entrée du col qu’elles ne peuvent pas franchir sans subir d’énormes pertes.

Qui bloquent qui ? Question de point de vue, j’imagine…

Avec le col de Salang comme seul moyen d’accès à la vallée et qui peut être défendu assez facilement par une poignée de soldats de la résistance, il ne reste plus que les moyens aériens que ne maîtrisent peut-être pas encore les talibans.

Le FNR a, lui, indiqué qu’il était prêt à résister à toute agression des talibans, mais aussi à négocier avec ces derniers sur la formation d’un gouvernement inclusif. Cependant, il n’y a pas eu d’avancée.

Talibs have massed forces near the entrance of Panjshir a day after they got trapped in ambush zones of neighboring Andarab valley & hardly went out in one piece. Meanwhile Salang highway is closed by the forces of the Resistance. "There are terrains to be avoided". See you. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 22, 2021

Talibs aren't allowing food & fuel to get into Andarab valley. The humanitarian situation is dire. Thousands of women & children have fled to mountains. Since the last two days Talibs abduct children & elderly and use them as shields to move around or do house search. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 23, 2021

Les talibans ont déclaré contrôler au moins trois zones autour de Panchir, et Amrullah Saleh a indiqué sur Twitter qu’un désastre humanitaire était imminent, car les talibans ne permettent pas le ravitaillement en nourriture et en essence.

Bien que le FNR ait juré de résister à tout assaut, il n’est toutefois pas certain qu’il dispose de la nourriture, des réserves et des munitions nécessaires pour supporter un siège prolongé, mais, si la résistance arrive à ouvrir des lignes d’approvisionnement vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan au nord, même sans l’appui d’une grande puissance comme les États-Unis qui n’ont pas d’appétit pour une autre aventure afghane, le combat pourrait quand même être long et l’issue incertaine pour les talibans. À suivre…

