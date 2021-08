Afghanistan: les États-Unis envoient 2 000 soldats de plus à Kaboul pour un total de 5 000

By

Le président américain Joe Biden a décidé ce samedi 14 août de porter à quelque 5000 soldats le déploiement militaire à Kaboul pour sécuriser l’évacuation de civils face à l’offensive éclair des talibans, tout en défendant sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre en Afghanistan.

Le président américain a annoncé dans un communiqué qu’après avoir consulté ses conseillers en matière de sécurité nationale, il avait décidé qu’«environ 5000 soldats» seraient déployés à l’aéroport de Kaboul pour évacuer le personnel diplomatique, ainsi que les Afghans ayant travaillé pour les États-Unis et craignant des représailles des talibans.

L’administration américaine avait jusque là évoqué le chiffre de 3000 soldats, mais la situation sur le terrain s’est détériorée plus rapidement qu’elle ne l’escomptait. Les talibans se sont emparés samedi soir de Mazar-i-Sharif, dernière grande ville du nord de l’Afghanistan encore contrôlée par le gouvernement, accroissant encore leur emprise sur le pays.

Selon une source militaire américaine, un millier de soldats de l’armée de terre, qui devaient initialement être prépositionnés au Koweït en cas de détérioration de la situation, partiront directement pour Kaboul. Ils rejoindront les 3000 Marines qui doivent arriver dans la capitale afghane d’ici la fin du weekend, et les 650 soldats américains qui étaient déjà sur place.

La décision de dernière minute de redéployer des milliers de soldats américains en Afghanistan reflète la situation sécuritaire désastreuse et remet en question le respect par Joe Biden de l’échéance du 31 août pour le retrait total des forces de combat américaines.

Les responsables ont souligné que la mission des troupes nouvellement arrivées se limite à aider au transport aérien du personnel de l’ambassade et des alliés afghans, et ils espèrent la terminer d’ici la fin du mois. Mais ils pourraient devoir rester plus longtemps si l’ambassade est menacée par une prise de contrôle de Kaboul par les talibans d’ici là.

Le Pentagone déploie également 4 500 à 5 000 soldats supplémentaires vers des bases dans les pays du Golfe du Qatar et du Koweït, dont 1 000 au Qatar pour accélérer le traitement des visas pour les traducteurs afghans et d’autres qui craignent les représailles des talibans pour leur travail passé avec les Américains, et les membres de leur famille.

Alors que la situation en Afghanistan se détériore rapidement, Biden, qui passe le week-end à Camp David, et la vice-présidente Kamala Harris ont tenu samedi matin une vidéoconférence sécurisée avec des responsables de la sécurité nationale. Ils ont discuté des efforts pour réduire le nombre de civils américains en Afghanistan, évacuer les Afghans qui ont travaillé avec le gouvernement américain et les changements rapides sur le terrain, a déclaré la Maison Blanche.

M. Biden a prévenu les talibans que toute action qui «mettrait en danger des ressortissants américains ou notre mission recevrait une réponse militaire rapide et forte»

Il a aussi défendu sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre en Afghanistan, réaffirmant qu’«une année ou cinq années de plus de présence militaire américaine n’aurait fait aucune différence, quand l’armée afghane ne peut ou ne veut pas défendre son propre pays».

«Je suis le quatrième président à mener une présence militaire américaine en Afghanistan – deux républicains, deux démocrates», a-t-il conclu. «Je ne lèguerai pas cette guerre à un cinquième».

AFP