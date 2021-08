Afghanistan: les talibans désormais en possession de six des 34 capitales provinciales

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Les talibans, qui ne relâchent pas leur étreinte sur le Nord, se sont emparés lundi d’une nouvelle capitale provinciale dans le nord de l’Afghanistan et ont commencé à tourner leur regard sur Mazar-i-Sharif, la plus grande ville de cette partie du pays, pendant que, dans la guerre de propagande, le gouvernement de Kaboul verse dans la bravade et la grandiloquence pour cacher sa faiblesse.

Après avoir conquis en quelques heures dimanche Kunduz, la grande ville du nord-est, Taloqan, 50 km à l’est, et Sar-e-Pul, 400 km plus à l’ouest, les talibans ont annoncé avoir ajouté lundi à cette liste Aibak, siège de la province de Samangan dans le district du même nom dans la partie nord de l’Afghanistan.

#عاجل:

در جریان عملیات جهادی الفتح شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نیز از کنترول دشمن مزدور خارج گردید.

قرار معلومات تازه مقام ولایت، قومندانی امنیه، ریاست استخبارات و تمام ملحقات ان از لوث دشمن مزدور پاکسازی گردید و مراکز مذکوره به گونه کامل تحت کنترول مجاهدین درامدند.

جزئیات بعدا — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 9, 2021

Ils sont désormais en possession de six des 34 capitales provinciales, après s’être emparés samedi de Sheberghan, fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostom, à 50 km au nord de Sar-e-Pul, et vendredi de Zaranj, capitale de la lointaine province de Nimroz (sud-ouest), à la frontière avec l’Iran.

Aibak, ville de 120 000 habitants située à environ 100 km au sud-ouest de Kunduz, est tombée sans résistance. « Les talibans ont capturé la ville d’Aibak et la contrôlent complètement», a déclaré Sefatullah Samangani, le gouverneur adjoint de la province de Samangan, dont Aibak est la capitale.

«La nuit dernière, un ancien sénateur s’est rendu aux talibans» et lundi des notables ont demandé au gouverneur de retirer ses forces de la ville pour qu’elle soit épargnée par les combats, ce qu’il a accepté, a-t-il expliqué.

Les talibans, qui avancent à un rythme effréné, contrôlent désormais cinq des neuf capitales provinciales du nord et des combats sont en cours dans les quatre autres.

Les insurgés ont déjà en vue leur prochain objectif et ont annoncé avoir attaqué Mazar-i-Sharif. Mais des habitants et officiels ont indiqué qu’ils ne l’avaient pas encore atteinte.

Voici donc comment se présente la situation sur le terrain en date d’aujourd’hui, 9 août, selon le FDD’s Long War Journal

Aybak fell to the Taliban today. Here is @LongWarJournal‘s assessment of the provinces and their capitals, as of Aug. 9, 2021. pic.twitter.com/hJ5cIZBvdl — Bill Roggio (@billroggio) August 9, 2021

Les forces afghanes tentent de sauver la face

«Nous avons tous fui la ville de Kunduz (dimanche). La plupart des gens fuyaient leur maison, à pied, en voiture ou à tricycle, vers les provinces voisines, ou vers Kaboul et Mazar-i-Sharif», a déclaré Rahmatullah, 28 ans, un habitant de Kunduz. «La situation sécuritaire n’est pas bonne et nous avons fui pour sauver nos vies. C’est comme un film d’horreur. Ceux qui sont coincés dans la ville n’osent pas sortir de leur maison», a-t-il ajouté.

Mais, si l’armée s’est révélée incapable d’enrayer leur offensive dans le nord, elle tente de sauver la face et dit continuer à faire front à Kandahar et Lashkar Gah, deux fiefs historiques des insurgés dans le sud de l’Afghanistan, ainsi qu’à Hérat, dans l’ouest.

«Heureusement, la situation sécuritaire s’est améliorée dans les provinces de Kandahar, Lashkar Gah et Hérat […] Le plan (de l’ennemi) de prendre ces villes a été neutralisé», a assuré un responsable afghan.

Mais cette résistance se fait au prix de lourdes pertes civiles. Au moins 20 enfants ont été tués et 130 blessés ces trois derniers jours dans la seule province de Kandahar, a indiqué lundi l’UNICEF.

À Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, dans laquelle les talibans avaient pénétré en début de semaine dernière, les autorités ont affirmé avoir dégagé de vastes zones de l’est et du nord-est de la ville.

«L’opération de nettoyage continue avec succès, mais est lente, car les talibans ont pris position dans les maisons des civils», a assuré sur Twitter Fawad Aman, le porte-parole du ministère de la Défense.

Privilégiant apparemment la bravade au réalisme qui commanderait de se concentrer sur les villes les plus importantes, les axes routiers et les frontières, comme le lui recommandent depuis longtemps les Américains, le gouvernement afghan, qui semble engagé dans une guerre d’égo, promet et promet encore de reprendre tous les territoires perdus depuis mai, mais sans résultat très tangible jusqu’à présent alors que, multipliant les déclarations destinées à éviter la panique et à remonter le moral des troupes, il obtient plutôt l’effet contraire tellement ces déclarations sont parfois insignifiantes ou exagérées.

Dans la guerre de propagande, Kaboul verse dans la grandiloquence

Le gouvernement afghan, essayant toujours de donner l’impression qu’il a le dessus sur les talibans, reste relativement silencieux sur les énormes pertes subies à travers le pays ces derniers jours. Plutôt que d’admettre la perte de plusieurs capitales provinciales, le gouvernement répète inlassablement que les courageuses forces de sécurité afghanes se battent dans plusieurs villes du pays et que les frappes aériennes font des dizaines de morts parmi les combattants talibans. La moindre petite perte talibane, même insignifiante, se mérite un tweet du ministère de la Défense ou du ministère des Affaires intérieures afghan.

«Les forces de sécurité et de défense du pays sont toujours prêtes à défendre cette terre», tweetait encore dimanche le ministère afghan de la Défense alors que Kunduz était en état de siège. «Le soutien et l’amour des gens pour ces forces augmentent leur motivation et leurs efforts.»

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همیشه برای دفاع از این خاک آماده‌اند. حمایت و محبت مردم در قبال این نیروها به انگیزه و تلاش آنان می‌افزاید.

#وزارت_دفاع_ملی#نیروهای_ملی_محافظین_مردم#سربازوطن_سرداروطن pic.twitter.com/R03cF3D5aB — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 8, 2021

Avec la chute des villes et la fin de la campagne militaire américaine pour la plupart, la guerre de propagande en Afghanistan a pris une importance démesurée. Pour le gouvernement, il s’agit d’un effort total et désespéré pour éviter la panique, remonter le moral des troupes et minimiser les pertes.

Et pour les talibans, c’est un effort pour communiquer un rythme de victoires, grandes ou petites, et pour créer un air d’inévitabilité quant à leur retour au pouvoir. En plus de faire des pertes civiles, qu’ils ne se gênent pas pour enfler, l’occasion de blâmer le gouvernement afghan dans une tentative de saper le moindre appui qu’il pourrait lui rester dans la population et de gonfler le leur.

Les regards se tournent maintenant vers Mazar-i-Sharif

La police de la province de Balkh, dont Mazar-i-Sharif est la capitale, a affirmé que les combats les plus proches en étaient distants d’au moins 30 km. Elle a accusé les talibans de vouloir «créer de l’angoisse dans la population avec leur propagande».

«L’ennemi fait maintenant mouvement vers Mazar-i-Sharif, mais heureusement les ceintures de sécurité (autour de la ville) sont solides et l’ennemi a été repoussé », a affirmé Mirwais Stanikzai, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans un message aux médias.

Cité historique et carrefour commercial, Mazar-i-Sharif est le pilier sur lequel s’est toujours appuyé le gouvernement pour contrôler le nord du pays. Sa chute serait un coup extrêmement dur porté au pouvoir.

Mohammad Atta Noor, l’ex-gouverneur de la province de Balkh, homme fort depuis longtemps de Mazar-i-Sharif et du nord, a promis de résister «jusqu’à la dernière goutte de sang». «Je préfère mourir dans la dignité que mourir dans le désespoir», a-t-il tweeté.

Le nord de l’Afghanistan a toujours été considéré comme très opposé aux talibans. C’est là qu’ils avaient rencontré la résistance la plus acharnée lors de leur accession au pouvoir dans les années 1990.

Les talibans ont dirigé le pays entre 1996 et 2001, imposant leur version ultra-rigoriste de la loi islamique, avant d’être chassés du pouvoir par une coalition internationale dirigée par les États-Unis.

Kunduz est la plus belle prise jusqu’ici des talibans, qui ont lancé une large offensive début mai à la faveur du retrait des forces internationales, devant être achevé d’ici le 31 août.

Située à 300 km au nord de Kaboul, Kunduz, déjà conquise deux fois ces dernières années par les insurgés, en 2015 et 2016, est un carrefour stratégique entre l’Afghanistan et le Tadjikistan.

*Avec AFP