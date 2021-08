Afghanistan: les talibans poursuivent leur inexorable progression

Temps de lecture estimé : 6 minutes

Les talibans continuaient vendredi leur implacable progression en Afghanistan, d’où les États-Unis, le Royaume-Uni vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates, face à la menace pesant désormais sur la capitale Kaboul.

Les forces spéciales canadiennes sont elles aussi prêtes à évacuer l’ambassade du Canada à Kaboul, selon une source de la défense, rapportait hier la télévision publique de langue anglaise. Elles devraient travailler aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni.

Il y a aurait eu à ce sujet de longues discussions entre ls Forces armées canadiennes et le Commandement central américain (CENTCOM) – qui est responsable du Moyen-Orient – sur la fourniture d’une assistance logistique et de transport au Canada, si cela s’avérait nécessaire, a déclaré la source, s’exprimant sou couvert de l’anonymt parce que pas autorisé à discuter de cette question publiquement.

Jeudi, alors que tombait Kandahar où les Canadiens ont combattu plus de six ans, une première en octobre 2001avant d’y retourner en 2005, le ministre de la Défense Harjit Sajjan, lui-même un vétéran de la guerre d’Afghanistan, a déclaré surveiller la situation de très près et avoir des plans d’urgence en place pour s’assurer de la sécurité du personnel.

Aujourd’hui, les insurgés se sont emparés de Lashkar Gah (sud), capitale de la province du Helmand, quelques heures après avoir fait tomber Kandahar, la deuxième ville du pays, située 150 kilomètres à l’est.

«Lashkar Gah a été évacuée. Ils ont décidé d’un cessez-le-feu de 48 heures pour évacuer» l’armée et les responsables civils, a déclaré aux médias un haut responsable sécuritaire. Au 13 août à 8h00, la situation dans l’ensemble du pays se présentait donc ainsi, comme on le voit sur la carte remise à jour du FDD’S Long War Journal.

After lengthy siege, Lashkar Gah is taken by the Taliban – https://t.co/pw4NGIFrCj pic.twitter.com/N0nKftng4j — Long War Journal (@LongWarJournal) August 13, 2021

Les talibans ont aussi pris sans résistance vendredi Chaghcharan (centre), capitale de la province de Ghor. Ils ont également revendiqué avoir saisi le quartier général de la police et la prison de Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, à 70 km au sud de Kaboul.

Les insurgés contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours. Les provinces les plus importantes du pays, Kandahar, Helmand, Herat et Badghis ont été totalement conquises, ont annoncé triomphalement les talibans.

د هیواد په سطحه مهم ولایتونه کندهار، هلمند، هرات او بادغیس په ټولیزه توګه فتحه شول.

احمدی https://t.co/NYu2eKqzrb pic.twitter.com/ap8aQShCHA — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 13, 2021

L’essentiel du nord, de l’ouest et du sud du pays est maintenant sous leur coupe. Kaboul, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad (est) sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement.

Pendant ce temps dans l’Ouest, à Hérat, la troisième ville d’Afghanistan, conquise hier par les talibans, le chef de guerre Ismail Khan, qui s’était d’abord joint aux troupes gouvernementales, a maintenant rejoint les talibans selon leur porte-parole.

Les talibans savourent leur triomphe à Hérat, troisième ville du pays



«Mohammad Ismail Khan, le célèbre commandant d’Herat après la conquête de la province d’Herat, Abdul Rahman Rehman, le vice-ministre de l’Intérieur de l’administration de Kaboul, le commandant du corps Zafar de l’administration d’Herat, Abdul Sabur Qane, le gouverneur d’Herat, Hasab Siddiqui, le directeur de la sécurité nationale Des milliers de soldats et de partisans ont rejoint l’Émirat islamique. Il a été accueilli par le gouverneur de Herat de l’Emirat islamique et les responsables provinciaux de l’Irshad et de la Da’wah à Herat, tous ont été assurés de la sécurité et d’une vie digne.», écrivent les talibans aujourd’hui.

اسماعیل خان با تمام طرفداران وعساکر خود با امارت اسلامی پيوست https://t.co/AxrbMF07Mz pic.twitter.com/qsZHN5oWMf — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 13, 2021

Interview by Taliban with Ismail Khan – not sure if voluntarily or under duress. But Ismail Khan says : “ An Afghan where environment for a peaceful living can be created.” pic.twitter.com/zwevA4pek0 — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 13, 2021

Le douloureux souvenir de Saïgon

Les talibans ont lancé leur offensive en mai, quand le président américain, Joe Biden, a confirmé le départ des dernières troupes étrangères du pays, 20 ans après leur intervention pour en chasser les talibans du pouvoir, en raison de leur refus de livrer Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda, dans la foulée des attentats du 11— Septembre.

Ce retrait doit être achevé d’ici le 31 août. Le président Biden a depuis affirmé ne pas regretter sa décision, même si la rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée devant l’avancée des talibans a surpris et déçu les Américains, qui ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars en 20 ans pour la former et l’équiper.

En raison de «l’accélération» des évènements, Washington a décidé de «réduire encore davantage» sa «présence diplomatique » à Kaboul «dans les prochaines semaines», a annoncé dans la nuit le porte-parole du département d’État, Ned Price.

Pour mener à bien cette évacuation de diplomates américains, le Pentagone va déployer 3000 soldats à l’aéroport international de la capitale, qui rejoindront les 650 militaires américains encore présents en Afghanistan, a précisé son porte-parole, John Kirby.

Quelque 3500 autres militaires seront positionnées au Koweït pour pouvoir être envoyés en renfort en cas de détérioration de la situation à Kaboul.

«Il ne s’agit pas d’un réengagement militaire dans le conflit», a assuré M. Price, tandis que le Pentagone a également affirmé qu’il n’utiliserait pas cet aéroport pour des frappes contre les talibans.

Londres a parallèlement annoncé le redéploiement de 600 militaires pour aider les ressortissants britanniques à quitter l’Afghanistan.

Ces évacuations interviennent alors que les rebelles restent sourds aux efforts diplomatiques des États-Unis et de la communauté internationale.

L’envoi de milliers de soldats américains en Afghanistan pour évacuer des civils de Kaboul, la capitale menacée par les victoires éclair des talibans, a ravivé jeudi aux États-Unis le douloureux souvenir de la chute de Saïgon. La photo qui a immortalisé aux États-Unis la défaite américaine au Vietnam, qui montre des réfugiés embarquant à bord d’un hélicoptère sur le toit d’un immeuble, fleurissait sur les réseaux sociaux après l’annonce de la remobilisation de jusqu’à 8000 soldats pour sécuriser l’évacuation de civils de la capitale afghane.

Pendant ce temps à Doha

Trois jours de réunions internationales à Doha, au Qatar, se sont achevés jeudi sans avancée significative. Dans une déclaration commune, les États-Unis, le Pakistan, l’Union européenne et la Chine ont toutefois affirmé qu’ils ne reconnaîtraient aucun gouvernement en Afghanistan «imposé par la force».

Les talibans risquent de n’être nullement enclins au compromis, alors que les autorités leur ont proposé jeudi en catastrophe « de partager le pouvoir en échange d’un arrêt de la violence », selon un négociateur gouvernemental aux pourparlers de Doha, qui a requis l’anonymat.

Le président afghan Ashraf Ghani avait toujours rejeté jusqu’ici les appels à la formation d’un gouvernement provisoire non élu comprenant les talibans. Mais son revirement risque d’être bien tardif.

Des alliés des Américains aussi dénoncent la signature en février 2020 à Doha par l’ex-président américain, Donald Trump, de l’accord avec les talibans qui a mené au départ des troupes étrangères, qu’ils jugent précipité.

«Je pensais que ce n’était pas la bonne décision ni le bon moment et, bien entendu, Al-Qaïda reviendra probablement» en Afghanistan, a regretté vendredi le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.

Nombre de civils ont ainsi afflué ces dernières semaines à Kaboul, où une grave crise humanitaire menace. Ils tentent désormais de survivre dans des parcs ou sur des terrains vagues, dans le dénuement le plus complet.

Londres critique amèrement le retrait américain

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a critiqué vendredi la décision américaine de retirer ses troupes d’Afghanistan, disant craindre un retour d’Al-Qaïda et se disant « inquiet » de la « menace sécuritaire » que cela représente pour le reste du monde.

«Ce n’était ni le bon moment ni la bonne décision à prendre, car Al-Qaïda reviendra probablement», a déclaré sur la chaîne Sky News Ben Wallace, «inquiet» de ce qui constitue «une menace pour notre sécurité et nos intérêts».

Le départ des Américains, qui a entraîné le retrait de leur allié britannique et qui doit s’achever le 31 août, « laisse un très très gros problème sur le terrain », a-t-il estimé, alors que les insurgés talibans se sont emparés en huit jours de près de la moitié des capitales provinciales, contrôlant l’essentiel du nord, de l’ouest et du sud du pays.

Le ministre a en particulier critiqué l’accord de retrait initial signé à Doha en février 2020 entre l’ex-président américain Donald Trump et les talibans, estimant qu’il s’agissait d’une «erreur, dont nous allons probablement tous payer les conséquences».

«L’accord de Doha était un accord mauvais, parce qu’il disait aux talibans qu’ils avaient gagné alors que ce n’était pas le cas, et qu’il a sapé l’autorité du gouvernement afghan.», a dit le ministre britannique.

Mais pourquoi Biden n’a-t-il pas renversé la vapeur reste un mystère. Cela n,aurait pourtant pas été la premièere décision de Trump qu’il aurait renversé.

Et c’est ainsi aujourd’hui Joe Biden se retrouve sous la pression de l’opposition, alors que l’évacuation programmée du personnel diplomatique ravive le douloureux souvenir de la chute de Saigon, au Vietnam, en 1975.

«L’Afghanistan fonce vers un immense désastre, prévisible et qui aurait pu être évité», a fustigé jeudi le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell.

Au moins 183 civils ont été tués et 1181 blessés, dont des enfants, en un mois à Lashkar Gah, Kandahar, Hérat et Kunduz, selon l’ONU.

Quelque 250 000 personnes ont été déplacées par le conflit depuis la fin mai – 400 000 cette année —, dont 80 % sont des femmes et des enfants, toujours selon l’ONU.

*Avec AFP