Afghanistan Les talibans prennent Ghazni et se rapprochent de Kaboul

Les talibans ont pris jeudi la ville stratégique de Ghazni, capitale de la province du même nom et située au centre de l’Afghanistan à 149 kilomètres au sud-ouest de Kaboul, et ils se rapprochent dangereusement de la capitale de l’Afghanistan après s’être emparés en quelques jours de l’essentiel de la moitié nord du pays.

Mise à jour 12/08/2021, 13h14

Et maintenant Hérat, d capitale de la province du même nom, dans l’Ouest de l’Afghanistan proche des frontières de l’Iran et du Turkménistan: le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, annonce que Hérat est sous le contrôle des talibans.

«[la] province d’Herat a été conquise… le bâtiment provincial a été entièrement repris avec le commissariat et d’autres installations. Les soldats ont déposé les armes et ont rejoint les moudjahidin.»

#عاجل:

د هرات ولایت امنیه قومندانۍ فتحه شوه.

دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتید او قومنداني په بشپړ توګه د مجاهدینو په کنترول کې شوه.

لسګونه، نظامي وسائط، وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل.

جګره روانه ده، مجاهدین د ولایت او استخباراتو په لور د پرمختګ په حال کې دي.

احمدی pic.twitter.com/XaSiTI9pHK — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

Ce que semble confirmer le journaliste afghan indépendant Bilal Sarwary qui écrit qu’Ismail Khan, le chef de guerre qui s’était joint au combat aux côtés des forces afghanes en juillet, s’est envolé en hélicoptère avec le chef de la police provinciale, le gouverneur et le chef du renseignement du quartier général des services de renseignement alors que les talibans approchaient. Douce revanche des talibans, Khan était l’un des principaux chefs de l’Alliance du Nord qui avait aidé à renverser le régime des talibans au moment de l’intervention internationale sous la houlette des États-Unis en Afghanistan fin 2001, après leur refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, dans la foulée des attentats du 11— Septembre.

Et au moment d’écrire ses lignes, la situation évolue rapidement et les talibans sont également en voie de s’emparer d’autres capitales provinciales.

Mise à jour 12/08/2021, 9h37

Au tour de Kandahar, maintenant: la ceinture de sécurité pour la ville de Kandahar brisée. Le palais de Mandigaaak, centre du pouvoir et domicile de l’ancien chef de la police du KDR, le général Raziq, est tombé aux mains des talibans. Les talibans avancent vers le bureau du gouverneur, rapporte le journaliste afghan indépendant Bilal Sarwary.

Mazar-i-Sharif ne tient plus qu’à un fil et les combats se poursuivent à Hérat, où la situation semble plutôt désespérée.

The Taliban is inside Herat City. Ismail Khan has no choice but to fight, there is no accommodation with the Taliban for Khan.



The Afghan government is in a state of collapse. It cannot lose Herat City and remain a viable government. https://t.co/QwHXUTQEQL — Bill Roggio (@billroggio) August 12, 2021

Des appels commencent à se faire maintenant entendre pour que Ghani démissionne pour éviter un bain de sang.

___________________________________

Ghazni, dixième capitale provinciale à tomber aux mains des talibans en une semaine, a une importance stratégique d’autant plus grande pour les talibans qu’elle se trouve sur la route de Kaboul. La ville de Ghazni est aussi un point de transit clé entre Kaboul et la ville de Kandahar. Les talibans ont donc maintenant coupé cette artère principale entre la capitale et la seconde ville d’Afghanistan et d’autres villes au sud.

En outre, souligne pour sa part Bill Roggio du FDD’S long War Journal, qui suit le conflit depuis ses tout débuts, Al-Qaïda a une présence de longue date à Ghazni et on peut, dit-il, retracer les opérations d’al-Qaïda dans la province jusqu’à tout récemment.

Quant au gouvernement de Kaboul pour une fois, il a reconnu sa défaite et admins que Ghazni était tombée, mais assuré comme il le fait toujours que des combats y étaient toujours en cours. «L’ennemi a pris le contrôle de Ghazni […] Il y a des combats et de la résistance (de la part des forces de sécurité)», a affirmé Mirwais Stanikzai, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans un message WhatsApp aux médias.

M. Stanikzai a ensuite annoncé que le gouverneur de la province, Dawood Laghmani, avait été arrêté par les forces de sécurité, après qu’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mais dont l’authenticité n’a pu être immédiatement vérifiée, l’a montré quittant Ghazni avec la bénédiction des talibans.

Dawood Laghmani, governor of Ghazni province, and his colleagues were arrested by security forces this afternoon, said Interior Ministry spokesman Mirwais Stanekzai.



The governor was arrested after he left the province for Kabul and the Taliban captured most of Ghazni city. pic.twitter.com/hdPzdKNSLh — TOLOnews (@TOLOnews) August 12, 2021

Ghazni Governor being escorted by Taliban from Ghazni city en route to Sayed Abad district in Wardak province. The Afghan governor made a deal with the Taliban under which he was allowed with the Provincial Police Chief to get into Kabul. pic.twitter.com/bpby0vWzh5 — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 12, 2021

Ghazni est la capitale provinciale la plus proche de Kaboul conquise par les insurgés depuis qu’ils ont lancé leur offensive en mai, à la faveur du début du retrait des forces étrangères, qui doit être achevé d’ici la fin août.

Les talibans ont avancé à un rythme effréné ces derniers jours. En une semaine, ils ont pris le contrôle de 10 des 34 capitales provinciales afghanes, dont sept situées dans le nord du pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté par le passé.

Ils ont aussi encerclé Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord, où le président afghan, Ashraf Ghani, s’est rendu mercredi pour tenter de remobiliser l’armée et les milices favorables au pouvoir.

Mardi soir, les talibans avaient conquis Pul-e-Khumri, capitale de la province de Baghlan, à 200 km au nord de Kaboul. Ils se rapprochent ainsi donc de la capitale à la fois par le nord et par le sud.

Ghazni, qui était déjà tombée brièvement en 2018, est la plus importante prise des talibans jusqu’ici avec Kunduz, carrefour stratégique du nord-est, entre Kaboul, à 300 km au sud, et le Tadjikistan.

L’importance de Ghazni en tant que verrou vers le sud

Même si les talibans étaient déjà présents depuis longtemps dans les provinces de Wardak et Logar, à quelques dizaines de kilomètres de Kaboul, la chute de Ghazni est un signal très inquiétant pour la capitale.

Cette ville est aussi un verrou important sur l’axe majeur reliant Kaboul à Kandahar, la deuxième plus grande ville afghane, au sud. Sa prise permet aux insurgés de couper les lignes de ravitaillement terrestres de l’armée vers le sud.

Cela va encore accentuer la pression sur l’armée de l’Air afghane, qui doit bombarder les positions talibanes et acheminer du matériel et des renforts, là où ils ne peuvent pas venir par la route.

Kandahar, capitale de la province du même nom, et Lashkar Gah, capitale du Helmand voisin, sont assiégées depuis des mois par les talibans, dont ce sont deux fiefs traditionnels. De violents combats les y opposent aux forces de sécurité depuis plusieurs jours.

Mercredi, les talibans ont annoncé sur Twitter avoir pris la prison de Kandahar, située dans la banlieue, pour en libérer «des centaines de prisonniers», comme ils le font à chaque fois qu’ils pénètrent dans une nouvelle ville.

À Lashkar Gah, les talibans ont gagné du terrain après que le quartier général de la police a été fortement endommagé par l’explosion d’un véhicule piégé mercredi soir, a indiqué un responsable gouvernemental sur place.

L’explosion a contraint les forces de police à se replier vers les bureaux du gouverneur, alors que 40 policiers, dont un haut commandant, se sont rendus aux talibans, selon cette source.

Voici comment se présente maintenant la situation selon l’évaluation du Long War Journal.

La situation ce matin, 12 août à 8h00/Source: FDD’S Long War Journal

Les talibans contrôlent désormais, non seulement 10 capitales provinciales, mais six des 34 provinces afghanes dans leur intégralité. Les talibans avec fort probablement l’aide d’al-Qaïda avec qui, semble-t-il ils n’ont jamais eu l’intention de couper les liens, poursuivent leur offensive pour rétablir son émirat islamique d’Afghanistan par la seule force des armes.

Et le gouvernement afghan, l’armée et les forces de sécurité n’ont apparemment aucune réponse à l’assaut des talibans.

Crise humanitaire

Les combats dans tout le pays ont un fort impact sur la population. Au moins 183 civils ont été tués, dont des enfants, en un mois à Lashkar Gah, Kandahar, Hérat (ouest) et Kunduz, et près de 390 000 personnes ont été déplacées en 2021 par les violences, selon l’ONU.

Nombre de civils ont afflué ces derniers jours à Kaboul, où une grave crise humanitaire menace. Encore traumatisés pour certains par les atrocités commises sous leurs yeux par les talibans, ils tentent de survivre dans des parcs ou sur des terrains vagues de la capitale, dans le dénuement le plus complet.

Les forces internationales doivent avoir quitté l’Afghanistan d’ici le 31 août, vingt ans après leur intervention pour chasser les talibans du pouvoir, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Washington n’a pas caché son exaspération ces derniers jours face à la faiblesse de l’armée afghane, que les Américains forment, financent et équipent depuis des années.

«Nous voyons une détérioration de la situation sécuritaire, nous avons été absolument sincères là-dessus», a déclaré mercredi à la presse John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

Mais, a-t-il souligné, «il y a (aussi) des endroits et des moments, comme aujourd’hui, où les forces afghanes sur le terrain se battent» réellement.

Pour sa part, l’Allemagne, un des principaux donateurs de l’Afghanistan, a prévenu jeudi qu’elle ne verserait «plus un centime» d’aides au développement si les talibans prenaient le contrôle du pays.

À Doha, au Qatar, l’émissaire américain, Zalmay Khalilzad, a rencontré ces deux derniers jours des dirigeants talibans pour essayer de relancer un processus de paix avec le gouvernement afghan au point mort.

Ici, l’opération Aegis se poursuit. L’heure du bilan n’a pas sonné, mais hier soir encore, le Canada a accueilli d’autres réfugiés afghans qui seront réinstallés dans le cadre d’un programme spécial canadien d’immigration.

Last night, as part of recently-announced Special Immigration Measures, @CanadianForces members helped welcome another flight of Afghan refugees who assisted Canada in 🇦🇫. Our government will continue working hard to assist the many Afghans who have been there to help us. pic.twitter.com/n5MtDvzNdx — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) August 12, 2021

Ottawa rappelle que de nombreux réfugiés ont besoin d’aide pour s’installer dans leur nouveau foyer et réitère son invitation à tous les Canadiens à aider ses gens qui ont servi les troupes canadiennes.

*Avec AFP

