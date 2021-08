Afghanistan: Londres et Washington se préparent à l’évacuation de la quasi-totalité de leur personnel

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis vont redéployer des troupes à l’aéroport de Kaboul afin de sécuriser l’évacuation d’une partie du personnel de leur ambassade en Afghanistan, qui va être réduit face à l’avancée des talibans, a annoncé jeudi le département d’État américain. Londres a annoncé qu’elle allait aussi aider les ressortissants britanniques à sortir du pays.

Les nouvelles estimations parlent maintenant d’un effondrement du gouvernement afghan dans les 30 jours ou moins de trente jours et, au moment où se parle, le Pentagone met des milliers de Marines en alerte pour une éventuelle évacuation de l’ambassade américaine et des citoyens américains à Kaboul qui n’auraient pas encore quitté la capitale afghane, ont déclaré des responsables administratifs et militaires des États-Unis, cités par les grands médias américains.

Les Marines auront pour tâche de protéger l’évacuation vers l’aéroport international Hamid Karzai où attendront des avions de transport militaires américains.

Un bataillon de Marines de plusieurs centaines se trouve déjà sur le terrain de l’ambassade, chargé d’évacuer l’ambassade, qui compte 4.000 employés, dont 1.400 Américains, ont indiqué des responsables et trois contingents de Marines se préparent à une éventuelle évacuation de l’ambassade américaine, ont indiqué des responsables.

En outre, se tiendra prête une unité expéditionnaire de plus de 2 000 Marines qui pourront se rendre en Afghanistan via la route aérienne au-dessus du Pakistan occidental.

Parallèlement, Washington va accélérer l’évacuation des interprètes et autres auxiliaires afghans de l’armée américaine, qui pourraient être menacés de représailles en cas de prise du pouvoir par les talibans, avec des vols « quotidiens », a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

«L’ambassade reste ouverte», «il ne s’agit pas d’une évacuation totale», a-t-il assuré, rappelant que le gouvernement américain avait commencé à rappeler une partie de son personnel de Kaboul en avril, lorsque le président Joe Biden avait annoncé que le retrait de toutes les forces internationales d’Afghanistan serait terminé avant la fin de l’été.

.@StateDeptSpox: We expect to drawdown to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks. The U.S. will continue the processing and operations of the Special Immigrant Visa program and will continue to engage in diplomacy with the Afghan government and people. pic.twitter.com/rzrazyz2mM