Afghanistan: l’UE appelle à un «cessez-le-feu permanent»

L’Union européenne a appelé jeudi à «un cessez-le-feu urgent, complet et permanent» en Afghanistan, condamnant l’intensification des attaques menées par les talibans.

«L’offensive militaire des talibans est en contradiction directe avec leur engagement à un règlement négocié du conflit et au processus de paix de Doha», indique un communiqué conjoint du chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell et du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

The EU condemns the significant escalation of violence across Afghanistan that is inflicting immense suffering upon Afghan citizens and is increasing the number of internally displaced persons.



