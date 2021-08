Afghanistan: Moscou se positionne comme rempart contre un éventuel débordement du conflit

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Russie a donné le coup d’envoi jeudi d’exercices militaires conjoints avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan près de la frontière tadjiko-afghane, tandis que Kaboul s’efforce de repousser une offensive des talibans après le retrait américain.

Moscou s’est positionné comme rempart contre un éventuel débordement de ce conflit en Asie centrale, où trois anciennes républiques soviétiques partagent des frontières avec l’Afghanistan.

Ces exercices se déroulent au Tadjikistan sur le terrain d’entraînement de Kharb-Maïdon, à seulement 20 km de la frontière afghane. Quelque 2500 militaires de Russie, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan doivent y participer, a indiqué dans un communiqué le district militaire central russe.

Ces actions conjointes coordonnées pour neutraliser l’éventail croissant de défis et de menaces pour la sécurité militaire et le potentiel de conflit le long du périmètre des frontières de l’OTSC [ l’Organisation du traité de sécurité collective, une organisation à vocation politico-militaire qui regroupe l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan] constituent une série d’exercices conjoints dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective, qui se tiendra cette année sur le territoire du Tadjikistan et de la Russie, explique le ministère russe de la Défense.

La Russie dispose de bases militaires au Tadjikistan et au Kirghizstan, les deux pays les plus pauvres d’Asie centrale.

Le Tadjikistan, pays de 9,5 millions d’habitants, partage avec l’Afghanistan une frontière de 1300 kilomètres. Les talibans ont pris le contrôle en juin du principal poste-frontière entre les deux pays.

En Ouzbékistan sur le polygone de montagne Termez

Les exercices doivent se poursuivre jusqu’au 10 août en parallèle avec d’autres exercices russo-ouzbèkes de 1500 hommes à Termez, au sud de l’Ouzbékistan, également près de la frontière afghane.

Environ 1 500 militaires des Forces armées de la Fédération de Russie et de la République d’Ouzbékistan participent à l’exercice conjoint russo-ouzbek sur le terrain d’entraînement Termez.

Lors de ces exercices, des troupes russes et ouzbèkes ont simulé des opérations de «reconnaissance de la zone » et ont « trouvé et détruit le camp de groupes armés illégaux», selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Au cours des actions pratiques, les groupes de reconnaissance ont effectué des atterrissages à partir d’hélicoptères de transport et de combat Mi-171 et H-215 de manière sans risque, à l’aide de dispositifs de déclenchement. L’atterrissage à l’aide d’éléments d’équipement de montagne a été effectué d’une hauteur de 25 mètres sur des sites non préparés.

Après le débarquement, les forces spéciales ont effectué une reconnaissance de la zone, trouvé et détruit le camp des groupes armés illégaux conditionnels.

L’exercice russo-ouzbek se déroule lui aussi dans le contexte de la déstabilisation de la situation en Afghanistan voisin afin de résoudre les problèmes de repousser les menaces possibles et d’interaction pratique pour assurer la sécurité et maintenir la stabilité dans la région d’Asie centrale.

*Avec AFP