Afghanistan: un membre du gouvernement assassiné par les talibans

Les talibans ont assassiné le directeur du centre d’information gouvernemental d’Afghanistan vendredi, un meurtre qui survient quelques jours après une tentative similaire visant le ministre de la Défense par intérim, rapportent les médias afghans.

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Moujahid, a confirmé aux médias que des combattants de leur organisation avaient abattu Dawa Khan Menapal, qui dirigeait les opérations de communication du gouvernement avec les médias locaux et étrangers.

Dans un communiqué publié un peu plus tard, les talibans mentionnent que Menapal a été assassiné dans une attaque spéciale menée par des moudjahidines et qu’il a été «puni pour ses gestes».

#الفتح:

تازه: لږ مخکې د کابل ښار اړوند دارالامان په سړک د کابل ادارې د رسنيو د‌مرکز مشر دواخان مینه پال د مجاهدینو د یو خاص برید په نتیجه کې و وژل شو. pic.twitter.com/BkDijsVcdZ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 6, 2021

Le meurtre de Dawa Khan Menapal s’est produit en pleine prière du vendredi, a souligné pour sa part le porte-parole adjoint du ministère de l’Intérieur Said Hamid Rushan. L’endroit où se trouvait la victime au moment de la fusillade n’a pas été précisé.

Meena Paaal défendait ouvertement le gouvernement, mais c’était «une âme charmante au sourire contagieux, un poète originaire du sud de l’Afghanistan», a déclaré peu après les événements le journaliste afghan Bilal Sarwary, un ancien de la BBC devenu journaliste indépendant.

Meena Paaal was outspoken defending the government, yet he was a lovely soul with an infectious smile, a poet he came from Southern Afghanistan. pic.twitter.com/A84LnVwV0V — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 6, 2021

Aucune distinction entre civils et militaires

Tout récemment, les talibans ont revendiqué l’attentat ayant visé la mardi le ministre afghan de la Défense, le général Bismillah Mohammadi, et promis de nouvelles attaques contre des responsables gouvernementaux, alors que la bataille pour le contrôle de trois grandes villes assiégées par les insurgés se poursuit.

L’attentat à la bombe perpétré par les talibans contre le ministre de la Défense par intérim a coûté la vie à huit personnes en plus d’en blesser 20 autres, à Kaboul. Le ministre n’a pas été blessé.

L’explosion a été suivie d’un échange de tirs qui a fait quatre morts dans le camp des talibans. L’attentat visait à venger la mort de combattants talibans tués lors des offensives menées par le gouvernement dans des provinces rurales.

Au lendemain de l’attaque contre la résidence de Mohammadi, les talibans ont juré qu’ils continueraient à cibler les responsables afghans à Kaboul. Le groupe a donc tenu sa promesse en assassinant Menapal.

Les meurtres de responsables du gouvernement par les talibans ne sont pas rares. Plusieurs autres actes violents visant des civils ont aussi été menés par l’État islamique, mais le gouvernement blâme de manière générale les talibans.

Contrairement à Mohammadi, qui avait été nommé ministre de la Défense en juin, Menapal était un fonctionnaire civil du gouvernement afghan. Il ne supervisait pas les opérations militaires. Mais les talibans ont clairement indiqué que de telles distinctions n’avaient pas d’importance à leurs yeux alors qu’ils mènent une campagne d’assassinats ciblés contre du personnel civil dans tout le pays.

Augmentation marquée du nombre de pertes civiles

La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a fait état dans un rapport publié le 26 juillet d’une augmentation du nombre de victimes civiles au cours des six premiers mois de 2021, attribuant 39% des meurtres et des blessures aux talibans – plus qu’à toute autre partie au conflit. La MANUA a également indiqué dans son rapport que les «assassinats ciblés » étaient la troisième cause principale de pertes civiles, notant que les victimes comprennent «des défenseurs des droits humains, des professionnels des médias, des chefs religieux, des fonctionnaires civils et des travailleurs humanitaires », ainsi que des minorités ethniques et religieuses.

La guerre entre les talibans et les forces gouvernementales afghanes s’est intensifiée au cours des derniers mois depuis que les États-Unis et l’OTAN ont retiré leurs troupes du pays. Les talibans tentent maintenant de prendre le contrôle des capitales provinciales après avoir pris possession de plus petits districts administratifs.

*Avec AP

